Министерство просвещения приняло решение об исключении из перечня учебников, рекомендованных к применению в образовательных учреждениях, ряда пособий по экономике, предназначенных для обучения учащихся с пятого по девятый классы. Эти материалы были разработаны экономистом Игорем Липсицем, который ранее получил статус иностранного агента.
Официальный документ, содержащий эту информацию, был размещен на интернет-ресурсе министерства.
Список исключенных образовательных ресурсов включает в себя "Финансовую грамотность" для учеников пятых по седьмые классы, а также для восьмиклассников и девятиклассников, и пособия "Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности" и "Экономика: основы экономической политики".
Регистрация Игоря Липсица в качестве иностранного агента произошла в марте 2024 года.
Не это первый случай, когда учебные материалы Липсица исключаются из списка допущенных к использованию в школах; подобное уже происходило в 2019 году.
Фото: From Wikimedia Commons/ BarbaraLN (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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