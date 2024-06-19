Отныне работодатель сможет следить за оценками студента и требовать от него определённого уровня успеваемости, если тот проходит по целевому обучению. Об этом нововведении рассказали РИА Новости в Минобрнауки РФ.

Как сообщается, теперь за успеваемостью учащихся в высших учебных заведениях будут тщательно следить работодатели, если студент проходит по целевому обучению. Отныне работодатель не только сможет предъявлять требования к студенту, но и наказывать его введением определённых мер. Также в договоре о целевом обучении теперь будет обозначаться желаемая успеваемость. Помимо наказаний за несоблюдения, есть также и система поощрений в случае, если студент перевыполнит задания и усовершенствует свои оценки.

Известно, что заказчик также сможет диктовать свои условия в целом для программы, по которой будет обучаться студент. Он может принимать решения, касающиеся какого-то одного изучаемого предмета, отрезку времени обучения и так далее. Необходимо помнить, что высшее учебное заведение при целевом обучении должно указываться как одна из сторон договора.

Применить новые правила можно посредством федеральной государственной информационной системы, а также проекту Федеральной службы по труду и занятости — "Работа в России". На базе этой платформы работодатель может размещать вакансии. В свою очередь, желающие получить образование по целевому обучению студенты способны находить и откликаться на эти предложения.

Фото: Субочева Юлия (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)