В Министерстве Обороны России сообщили о действиях старшего лейтенанта Артура Мухгалиева, который помог предотвратить наступление Вооруженных Сил Украины на позиции армии РФ.
Благодаря воздушной разведке, проведённой военнослужащим, было обнаружено крупное скопление украинской военной техники, готовящейся к наступлению на позиции российской армии.
Совместные усилия с артиллерийскими расчётами и умелая корректировка огня артиллерии со стороны старшего лейтенанта Мухгалиева позволили уничтожить вооруженные формирования и технику противника.
Министерство подчеркнуло, что профессионализм и самоотверженные действия офицера помогли предотвратить наступление противника и сохранить линию обороны.
Фото:мультимедиа.минобороны.рф/Yevgeny Kel(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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