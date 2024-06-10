В Министерстве Обороны России сообщили о действиях старшего лейтенанта Артура Мухгалиева, который помог предотвратить наступление Вооруженных Сил Украины на позиции армии РФ.

Благодаря воздушной разведке, проведённой военнослужащим, было обнаружено крупное скопление украинской военной техники, готовящейся к наступлению на позиции российской армии.

Совместные усилия с артиллерийскими расчётами и умелая корректировка огня артиллерии со стороны старшего лейтенанта Мухгалиева позволили уничтожить вооруженные формирования и технику противника.

Министерство подчеркнуло, что профессионализм и самоотверженные действия офицера помогли предотвратить наступление противника и сохранить линию обороны.

Фото:мультимедиа.минобороны.рф/Yevgeny Kel(Creative Commons Attribution 4.0 International license)