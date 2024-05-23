Следователи должны провести тщательное расследование, чтобы "каленым железом выжечь эту всю коррупционную составляющую, которая была в Минобороны". Об этом NewsInfo.Ru заявил депутат Госдумы Виктор Соболев.

"Это в интересах Вооруженных сил России и в интересах всей безопасности страны", — отметил парламентарий.

Соболев допустил, что массовые аресты чиновников Минобороны могут быть связаны с приходом нового министра на должность главы ведомства.

"Наверное, новый министр решил проверить, провести аудит своими силами и так далее, нашел много неясных вопросов. Расследование проводится Следственным комитетом. В связи с этим, наверное, обнаружили какие-то коррупционные составляющие в деятельности", — заключил депутат.

Ранее сообщалось об аресте начальника Главного управления связи ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он также занимал пост заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Отмечается, что Шамарин замешан в деле о «предполагаемых махинациях». В то же время сообщается, что его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. По части 6 статьи 290 УК РФ ему грозит до 15 лет лишения свободы. В последний месяц были задержаны еще несколько представителей Минобороны. Так, в мае стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией ВС России Ивана Попова. Его подозревают в мошенничестве.

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