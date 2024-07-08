Заявления Киева о якобы намеренном ракетном ударе ВС РФ по гражданской инфраструктуре являются вымыслом, фото и видео разрушений с мест происшествий указывают на падение украинской ракеты ПВО, сообщает Минобороны России.
"Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности", — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что украинская ракета ПВО, нанёсшая разрушения, была запущена из ЗРК в черте города.
Представители ведомства добавили, что это уже далеко не первая подобная "истерика киевского режима", и каждый раз власти Украины устраивают их перед проведением саммита своих западных хозяев.
Фото: Facebook*/Национальная полиция Украины (Creative Commons Attribution 4.0).
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