Заявления Киева о якобы намеренном ракетном ударе ВС РФ по гражданской инфраструктуре являются вымыслом, фото и видео разрушений с мест происшествий указывают на падение украинской ракеты ПВО, сообщает Минобороны России.

"Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что украинская ракета ПВО, нанёсшая разрушения, была запущена из ЗРК в черте города.

Представители ведомства добавили, что это уже далеко не первая подобная "истерика киевского режима", и каждый раз власти Украины устраивают их перед проведением саммита своих западных хозяев.

Фото: Facebook*/Национальная полиция Украины (Creative Commons Attribution 4.0).

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.