Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 82,6282
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 89,0914
Миноборны РФ: майор Кокорев помог уничтожить 30 украинских боевиков
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:18

Миноборны РФ: майор Кокорев помог уничтожить 30 украинских боевиков

Майор Вооружённых Сил России Сергей Кокорев, находясь под постоянным огнём противника, активно содействовал своим военным товарищам в уничтожении 30 боевиков ВСУ.

Об этом информирует Министерство Обороны РФ.

По словам ведомства, майор выполнял задачи по поддержке огнём подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации в процессе освобождения одного из населённых пунктов от боевиков Вооружённых Сил Украины.

По данным ведомства, благодаря героическим действиям и мужеству майора населённый пункт был успешно освобождён.

Напомним, спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года.

Фото:function.mil.ru/Пресс-служба Западного военного округа(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Bloomberg: Вьетнам принял Путина, проигнорировав критику США

Bloomberg: Вьетнам принял Путина, проигнорировав критику США

Вьетнам принял президента Владимира Путина, несмотря на критику Америки, пишет Bloomberg. Это подчёркивает долгосрочные отношения между Вьетнамом и Москвой, охватывающие энергетику и вооружения.

Читать полностью
Анкара запросила объяснения из-за патриарха Варфоломея на саммите в Швейцарии

Анкара запросила объяснения из-за патриарха Варфоломея на саммите в Швейцарии

Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине из-за присутствия в списке подписантов греческого патриарха из Стамбула. Об этом сообщил глава МИД страны Онджю Кечели в соцсети Х.

Читать полностью

Общество

В Финляндии выяснили, что правильное питание снижает риск развития диабета

В Финляндии выяснили, что правильное питание снижает риск развития диабета

Исследование Университета Восточной Финляндии, опубликованное в European Journal of Nutrition, показало, что здоровое питание может снижать риск развития сахарного диабета второго типа даже у людей с генетической предрасположенностью к этому заболеванию.

Читать полностью
Stroke: Учёные разработали новый метод лечения инсульта

Stroke: Учёные разработали новый метод лечения инсульта

Американские учёные обнаружили потенциал неинвазивного лечения инсульта с помощью лазерной терапии. Результаты их исследования опубликованы в Stroke.

Читать полностью

Новости