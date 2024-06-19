Майор Вооружённых Сил России Сергей Кокорев, находясь под постоянным огнём противника, активно содействовал своим военным товарищам в уничтожении 30 боевиков ВСУ.
Об этом информирует Министерство Обороны РФ.
По словам ведомства, майор выполнял задачи по поддержке огнём подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации в процессе освобождения одного из населённых пунктов от боевиков Вооружённых Сил Украины.
По данным ведомства, благодаря героическим действиям и мужеству майора населённый пункт был успешно освобождён.
Напомним, спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года.
Фото:function.mil.ru/Пресс-служба Западного военного округа(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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