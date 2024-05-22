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Российские военные освободили Клещеевку в ДНР
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:51

Российские военные освободили Клещеевку в ДНР

Минобороны России сообщает, военные полностью взяли под контроль Клещеевку, расположенную в ДНР.

"Подразделениями "Южной" группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.

Сводка Минобороны также сообщает про успехи других группировок российской армии на других направлениях. В частности, успехи у гриппировки "Север", которая продвинулась в глубину обороны ВСУ на Харьковском направлении.

Напомним, что накануне российская армия освободила населённый пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике.

Фото: Валерий Дед (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

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