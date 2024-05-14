В России начались продажи нового китайского минивэна Li Mega, стоимостью 10,8 млн рублей. Автомобиль был впервые представлен на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре 2023 года и поставляется в Россию через параллельный импорт.
Li Mega — семиместный минивэн с двумя 15,7-дюймовыми дисплеями, проекционным экраном и сиденьями с вентиляцией и массажем. Автомобиль оборудован двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л. с. и способен проехать 600 км на одной зарядке, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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