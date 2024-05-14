Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.05.2024 : 91,3591
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.05.2024 : 98,6682
В России стартовали продажи нового минивэна Li Mega
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:40

В России стартовали продажи нового минивэна Li Mega

В России начались продажи нового китайского минивэна Li Mega, стоимостью 10,8 млн рублей. Автомобиль был впервые представлен на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре 2023 года и поставляется в Россию через параллельный импорт.

Li Mega — семиместный минивэн с двумя 15,7-дюймовыми дисплеями, проекционным экраном и сиденьями с вентиляцией и массажем. Автомобиль оборудован двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л. с. и способен проехать 600 км на одной зарядке, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

Южная Осетия и Иран будут сотрудничать в сфере передовых технологий

Южная Осетия и Иран будут сотрудничать в сфере передовых технологий

Южная Осетия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере передовых технологий. Соглашение было заключено между Министерством экономического развития Южной Осетии и Иранской благотворительной ассоциацией развития науки и технологий.

Читать полностью
Ушаков считает сотрудничество РФ и КНР стабилизирующим фактором

Ушаков считает сотрудничество РФ и КНР стабилизирующим фактором

Сотрудничество Российской Федерации и Китая является одним из элементов укрепления взаимоотношений на международной арене в общем, это мнение выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Читать полностью

Общество

Toyota Avalon стоит в России от 3,75 миллионов рублей

Toyota Avalon стоит в России от 3,75 миллионов рублей

Toyota Avalon, признанный порталом HotCars как самый надежный седан в мире, продается в России по цене от 3,75 миллионов рублей.

Читать полностью
В России стали доступны к покупке смартфоны TECNO CAMON 30

В России стали доступны к покупке смартфоны TECNO CAMON 30

Компания TECNO запустила в России продажи новой линейки смартфонов CAMON 30, включающую четыре модели: CAMON 30 Premier 5G, CAMON 30 Pro 5G, CAMON 30 5G и CAMON 30.

Читать полностью

Новости