Российская организация Cognitive Pilot, конструирующая оборудование и системы искусственного интеллекта для беспилотного транспорта, создала уникальный мини-трактор для выполнения базовой сельскохозяйственной работы, сообщила пресс-служба компании Cognitive Pilot. Устройство способно решать задачи по посеву, безопасности побегов от паразитов и сорняков, мониторинг состояния саженцев, вспашке, опрыскиванию, боронованию и многое другое.

Помогают мини-трактору в работе специальные датчики, отслеживающие качество производимых операций и текущее состояние техники. Ко всему прочему, к нему прикреплено устройство, определяющее физико-химическое состояние почвы. Именно благодаря этой установке можно будет понять, какой конкретно участок земли необходимо одобрить.

"Это наивысший уровень качества и эффективности работ на селе", - заявил управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов.

Конструкторы заявляют, что недавно изобретенный мини-трактор может избежать сложностей для обычных полевых работников, а также корректно решать поставленные задачи. Производители утверждают, что применение искусственного интеллекта в тяжёлом труде облегчит и усовершенствует работу.

К массовому производству устройств Cognitive Pilot с использованием ИИ собираются приступить в 2025 году.

Фото: Cognitive Pilot