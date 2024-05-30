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Российские разработчики придумали первые в мире автономные и бескабинные мини-тракторы
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 16:06

Российские разработчики придумали первые в мире автономные и бескабинные мини-тракторы

Российская организация Cognitive Pilot, конструирующая оборудование и системы искусственного интеллекта для беспилотного транспорта, создала уникальный мини-трактор для выполнения базовой сельскохозяйственной работы, сообщила пресс-служба компании Cognitive Pilot. Устройство способно решать задачи по посеву, безопасности побегов от паразитов и сорняков, мониторинг состояния саженцев, вспашке, опрыскиванию, боронованию и многое другое.

Помогают мини-трактору в работе специальные датчики, отслеживающие качество производимых операций и текущее состояние техники. Ко всему прочему, к нему прикреплено устройство, определяющее физико-химическое состояние почвы. Именно благодаря этой установке можно будет понять, какой конкретно участок земли необходимо одобрить.

"Это наивысший уровень качества и эффективности работ на селе", - заявил управляющий партнер Cognitive Pilot Антон Емельянов.

Конструкторы заявляют, что недавно изобретенный мини-трактор может избежать сложностей для обычных полевых работников, а также корректно решать поставленные задачи. Производители утверждают, что применение искусственного интеллекта в тяжёлом труде облегчит и усовершенствует работу.

К массовому производству устройств Cognitive Pilot с использованием ИИ собираются приступить в 2025 году.

Фото: Cognitive Pilot

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