Министерство финансов России утвердило новые минимальные цены на водку, коньяк и бренди, которые будут действовать с 1 июня 2024 года по 31 декабря 2026 года.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации приказу, минимальная розничная цена водки составит 299 рублей (сейчас 281) за пол-литра, бренди - 403 рубля (сейчас 375), а коньяка - 556 рублей за пол-литра (сейчас 517).

Индексация цен, как объясняется в пояснительной записке к проекту приказа, обусловлена ростом инфляции, повышением акцизов на алкогольную продукцию крепостью свыше 9 градусов (с 613 до 643 рублей за литр безводного этилового спирта) и увеличением производственных затрат. При разработке документа также были учтены внешние торговые и финансовые ограничения, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов, а также повышение курса доллара к рублю.

В пояснительной записке к проекту приказа подчеркивается, что устанавливаемые минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью выше 28 градусов с учетом текущей экономической ситуации будут соответствовать стоимости легально произведенной продукции на всех этапах товаропроводящей цепочки (от производства до розничной продажи).

Согласно приказу, минимальная отпускная цена на бренди повышается с 289 до 311 рублей за пол-литра, оптовая цена - с 304 до 327 рублей. Для коньяка минимальная отпускная цена устанавливается на уровне 427 рублей (против 397 рублей), оптовая цена - 450 рублей (против 419 рублей).

Минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 246 рублей (в настоящее время - 229 рублей), оптовая цена - 256 рублей (в настоящее время - 238 рублей) за пол-литра.

Установление минимальных цен на водку в России осуществляется с 2009 года. Эта мера направлена на борьбу с нелегальным производством алкоголя. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, а с 2016 года - на шампанское.

Фото: From Wikimedia Commons/ Yuri Samoilov (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)