Андрей Власов Опубликована сегодня в 6:56

В Ямале с 2026 года оклады госслужащих поднимут до уровня МРОТ — кто получит повышение

Ямальские власти утвердили проект повышения окладов работников госучреждений до уровня МРОТ

С 2026 года минимальные оклады работников государственных и муниципальных учреждений Ямала будут повышены до уровня федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий проект постановления уже опубликован на официальном сайте окружных властей.

Что изменится?

Как сообщили в департаменте экономики ЯНАО, проект постановления касается системы оплаты труда работников государственных учреждений региона, включая образования, медицины, науки, архивов, культуры и спорта. Минимальный размер оклада будет приведен к уровню МРОТ, что обеспечит повышение зарплат для ряда категорий работников.

"Проектом предусмотрено повышение минимального размера оклада работников государственных и муниципальных учреждений автономного округа до уровня МРОТ", — департамент экономики ЯНАО.

Кто получит наибольшее повышение?

Наибольшее увеличение окладов затронет врачей, провизоров и научных работников. Их заработная плата вырастет в диапазоне от 32 до 49,6 тысяч рублей, в зависимости от конкретной должности.

Источники финансирования повышения окладов

Для реализации повышения окладов будут использоваться дополнительные бюджетные ассигнования, перераспределение стимулирующей части в структуре заработной платы, а также внутренние резервы. Важно, что не исключены мероприятия по оптимизации учреждений для обеспечения необходимых финансовых средств.

Изменения в системе стимулирующих выплат

Кроме того, произойдут значительные изменения в системе стимулирующих выплат. Власти региона намерены отменить неэффективные выплаты и заменять процентные выплаты на денежный эквивалент.

Рекомендации для муниципалитетов

Также региональные власти порекомендовали муниципалитетам принять аналогичные решения по повышению окладов до уровня МРОТ для сотрудников местных администраций.

Общественное обсуждение

Проект постановления был опубликован 29 октября и сейчас находится на стадии общественного обсуждения. Это повышение окладов является частью более масштабной реформы оплаты труда в регионе.

