Россия меняет ценник труда: МРОТ с 2026 года поднимают до нового рекордного уровня

С 2026 года минимальный размер оплаты труда в России существенно вырастет. Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый уровень МРОТ, об этом сообщает официальный портал правовой информации. Документ предусматривает повышение заработка миллионов работников, для которых минимальная планка оплаты является базовой.

Новый размер МРОТ и его влияние

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 27 093 рублей. По расчётам правительства, повышение коснётся примерно 4,6 млн работников по всей стране. Закон закрепляет практику привязки минимального заработка к медианной зарплате, которая отражает реальный уровень доходов населения. Новый показатель составит 48% медианной заработной платы.

Согласно данным Росстата, медианная зарплата за 2024 год достигла 56 443 рублей, что стало основой для формирования обновлённого значения МРОТ. Мера направлена на постепенное улучшение благосостояния граждан и снижение числа низкооплачиваемых рабочих мест.

Законодательная процедура и действующие нормы

Закон получил парламентскую поддержку: 26 ноября Совет Федерации одобрил документ об увеличении минимального размера оплаты труда. На данный момент МРОТ составляет 22 440 рублей, и новая величина начнёт действовать спустя год. Таким образом, повышение превысит четыре с половиной тысячи рублей, обозначив очередной шаг в политике по выравниванию доходов и усилению социальной защиты тех, кто получает минимальную оплату труда.

Власти подчёркивают, что привязка МРОТ к медианному значению обеспечивает предсказуемость изменений и защищает уровень доходов от снижения покупательной способности. Закон станет частью комплекса мер, направленных на повышение качества жизни работников как в бюджетной сфере, так и в частном секторе.