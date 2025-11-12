Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована вчера в 23:49

Когда заработок на севере сравняется с Москвой: как вырастет МРОТ в ХМАО

В Ханты-Мансийском округе МРОТ в 2026 году будет выше федерального — Минтруд

С 1 января 2026 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 20%. Это значительное увеличение затронет всех, но в Ханты-Мансийском автономном округе МРОТ окажется еще выше благодаря применению районных коэффициентов и северных надбавок.

Как изменится МРОТ по всей России?

Согласно новому законопроекту, Госдума утвердила повышение федерального МРОТ до 27 093 рублей в месяц, что составляет рост на 20,7% по сравнению с нынешним размером в 22 440 рублей. Это решение вступит в силу с 1 января 2026 года и будет обязательным для всех регионов.

МРОТ в ХМАО: как зависит от района?

В Ханты-Мансийском округе минимальная зарплата будет сильно варьироваться в зависимости от местоположения. Это связано с применением районных коэффициентов и северных надбавок, которые значительно увеличат размер МРОТ для некоторых районов.

Северные районы

В муниципалитетах, расположенных севернее 60° северной широты, минимальная зарплата начнется от 40 640 рублей. Эта сумма будет действовать в случае применения районного коэффициента 1,5 и без северной надбавки.

Если же учесть северную надбавку в 50% и коэффициент 1,7, то в таких городах, как Сургут и Нижневартовск, а также в большинстве северных муниципалитетов Югры, МРОТ может достичь 59 605 рублей.

Арктическая зона

К Арктической зоне округа относятся такие районы, как Березовский и Белоярский. В этих муниципалитетах МРОТ также стартует с 40 640 рублей, однако при максимальном применении коэффициента 1,7 и северной надбавки в 80%, минимальная заработная плата может составить до 67 733 рублей.

Южные районы

В южных районах Югры, например, в части Кондинского и Нефтеюганского районов, МРОТ без надбавок будет равен 35 221 рубль. При этом с учетом северной надбавки и повышенного коэффициента он может вырасти до 48 767 рублей.

Сравнение с федеральным уровнем

Как видно, МРОТ в Ханты-Мансийском автономном округе будет существенно выше федерального уровня, особенно в северных и арктических районах. В 2026 году минимальная заработная плата в Югре будет колебаться от 35 до 68 тысяч рублей в зависимости от региона, что значительно превышает установленный по всей стране минимальный размер.

