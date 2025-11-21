Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Робот Da Vinci в операционной
Робот Da Vinci в операционной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 18:54

Большая медицина добралась до края карты: островитян начали оперировать по-новому и без разрезов

В ЦРБ Курильска впервые провели лапароскопическую операцию по удалению желчного пузыря

Жительнице Курильска удалось избежать перелёта на материк: впервые на островах хирурги провели лапароскопическую операцию, об этом рассказала пресс-служба правительства Сахалинской области. Случай стал показательным для местной медицины, которая долгое время оставалась зависимой от удалённости и ограниченности оборудования.

Новые возможности для островных пациентов

Пациентке требовалось удаление желчного пузыря, и вмешательство прошло в Курильской ЦРБ при помощи специализированной лапароскопической стойки. Получить такую технику больница смогла лишь недавно, и теперь она фактически меняет порядок оказания помощи. Женщина провела под наблюдением всего два дня и готовится к выписке, что подчёркивает эффективность малоинвазивного подхода.

Главный врач учреждения Елена Мацишина объясняет эту операцию как результат длительной подготовки.

"Мы долго шли к этому дню. Сначала у нас появился специалист с золотыми руками, мы сделали все, чтобы он смог реализовать свой потенциал, получили лапароскопическую стойку. Для жителей это доступность в проведении малоинвазивных операций", — отметила главный врач Курильской ЦРБ Елена Мацишина.

По её словам, оснащение позволяет удерживать на островах тот объём помощи, который раньше требовал эвакуации на Сахалин.

Изменения в хирургической практике

Курильская больница усилилась после переезда хирурга Дениса Ефимова из Чувашии. С его приходом отделение начало постепенно внедрять современные методики. Установка нового оборудования стала естественным продолжением этих изменений и позволила расширить спектр операций, проводимых местными специалистами.

По словам главы муниципального округа Константина Истомина, теперь хирурги смогут применять малотравматичный подход при лечении аппендицита, грыж и ряда других патологий. Он подчёркивает, что такие вмешательства обеспечивают быстрое восстановление и позволяют пациентам получить качественную медицинскую помощь без покидания Курильска. Эти изменения фактически формируют новый стандарт работы районной больницы и уменьшают нагрузку на региональные медицинские центры.

