хирурги Москвы
хирурги Москвы
© Mos.ru by Фото: Евгений Самарин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Уральский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 19:17

Сердце спасли через едва заметный прокол: в Челябинске медики освоили методику мирового уровня

В Челябинске кардиохирурги провели операцию на сердце через прокол под мышкой

Редчайшая для мировой практики операция выполнена в Челябинской областной клинической больнице: кардиохирурги устранили сочетанную патологию сердца через едва заметный прокол под мышкой. Об этом сообщил региональный минздрав. Методика, освоенная всего в нескольких клиниках мира, позволила избежать традиционного вскрытия грудной клетки и провести вмешательство эндоскопически.

Диагноз пациента и необходимость в уникальной операции

Пациентом стал 73-летний житель Миасса, у которого диагностировали дегенеративный порок митрального клапана, тяжёлую недостаточность и фибрилляцию предсердий. Комплекс нарушений вызывал образование микротромбов и признаки выраженной сердечной недостаточности. Мужчина всю жизнь был физически активен: работал на автозаводе, играл в футбол, много лет жил на севере и переносил экстремальные морозы. Резкое ухудшение самочувствия — скачки давления, аритмия и учащённый пульс — стало для него неожиданностью.

Кардиохирурги приняли решение устранить и клапанный дефект, и источник аритмии в ходе одного вмешательства. Выполнить подобную операцию через небольшой прокол удалось благодаря тончайшим инструментам, достигающим длины 35 сантиметров при толщине до пяти миллиметров.

Технологии операции и детали вмешательства

Коррекция клапана и восстановление нормального ритма проходили без раскрытия грудной клетки.

"Через небольшое отверстие вставляется и вшивается имплант. А для коррекции ритма применяется метод криоабляции, который в ЧОКБ освоили в 2019 году", — пояснил заведующий кардиохирургией Михаил Нуждин.

По его словам, "через специальный зонд к нужному участку подается газ-хладагент. Касанием зонда проблемный участок миокарда замораживается и становится неактивным, патологический электрический импульс через него больше не проходит".

Работа анестезиологов в подобных условиях требует особой точности.

"Для анестезиолога работать с такими операциями технически сложнее", — отметил реаниматолог Сергей Елфимов.

Он объяснил, что используется регионарная анестезия в сочетании с комбинированной, а аппарат искусственного кровообращения подключается через прокол в паховой зоне, а не через грудину, что также меняет тактику ведения пациента.

Освоение методики и значение для практики

Коллектив ЧОКБ на протяжении нескольких лет последовательно расширял спектр эндоскопических операций, двигаясь от относительно простых вмешательств к более сложным корректирующим процедурам. Накопленный опыт позволил впервые выполнить малоинвазивную операцию при полноценной сочетанной патологии сердца.

Для клиники это шаг к внедрению технологий, способных сокращать восстановление, снижать травматичность и расширять возможности помощи пожилым пациентам с тяжёлыми диагнозами. Специалисты считают, что успешное проведение вмешательства открывает дорогу к дальнейшему развитию региональной кардиохирургии.

