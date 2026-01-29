Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Минималистичная гостиная
Минималистичная гостиная
© NewsInfo.Ru by Татьяна Костина is licensed under public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 14:52

Порядок держится месяцами, а не днями: минималистские правила избавляют квартиру от хаоса

Наведение порядка часто связывают с редкой генеральной уборкой, но минималисты подходят к этому иначе. Они считают, что поддерживать чистоту и спокойную атмосферу проще, если расхламление становится регулярной привычкой. Такой подход помогает не только избавиться от лишнего, но и сохранить ощущение уюта без визуальной перегрузки. Об этом сообщает издание The Spruce.

План — основа любого расхламления

Минималистичный порядок почти никогда не бывает стихийным. Эксперты сходятся во мнении, что без чёткого плана даже небольшая уборка быстро превращается в утомительный процесс. Когда перед глазами сразу вся квартира, задача кажется слишком масштабной, поэтому важно заранее определить последовательность действий, как это делают те, кто начинает расхламление с избавления от ненужных вещей.

"Будьте реалистичны в оценке масштаба задачи, чтобы не перегружать себя", — говорит эксперт по уборке и организации пространства Лора Маунтфорд.

Она советует сосредотачиваться на одной зоне за раз и фиксировать прогресс. Такой подход снижает тревожность и помогает доводить начатое до конца, не превращая уборку в изматывающий марафон.

Сезонная ротация вместо накопления

Обновляя интерьер под влиянием трендов, многие незаметно увеличивают количество вещей. Основатель студии Arsight Артем Кроповинский предлагает хранить ограниченный набор сезонных предметов и менять их по мере необходимости.

"Это освежает пространство, не создавая постоянного беспорядка, и помогает интерьеру соответствовать времени года", — отмечает он.

Достаточно выбрать несколько выразительных и значимых деталей. Такой подход позволяет ценить каждую вещь и избегать хаотичного декора.

Личные правила и осознанные покупки

Минималисты часто формируют собственные правила расхламления. Один из базовых принципов — анализировать, когда вещь использовалась в последний раз. Если предмет не был нужен год, стоит задуматься, оправдано ли его хранение.

Маунтфорд также придерживается принципа осознанных покупок. Новый предмет появляется в доме только в том случае, если можно сразу представить несколько сценариев его использования. Этот подход перекликается с тем, как порядок в доме поддерживается ежедневными привычками, а не редкими масштабными уборками. Дополняет систему правило "два к одному", когда каждая покупка означает расставание сразу с двумя старыми вещами.

Функциональность, хранение и визуальный баланс

Минимализм не исключает комфорт. Многофункциональная мебель помогает сократить количество предметов без потери удобства. Кровати со встроенными ящиками, раздвижные столы и продуманные системы хранения делают пространство более собранным.

Не менее важен и визуальный баланс. Осознанная цветовая палитра и отказ от множества мелких акцентов позволяют сохранить индивидуальность интерьера без ощущения захламлённости.

В итоге минималистичный подход превращает порядок в устойчивую систему. Он упрощает быт, снижает визуальный шум и помогает сделать дом пространством, где каждая вещь действительно имеет значение.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Частые переезды ускорили расхламление домашнего имущества — The Spruce 27.01.2026 в 21:37
Чемоданы трещат, а пользы ноль: вещи, которые нужно выбрасывать ещё до первого переезда

Частые переезды становятся проверкой на умение расставаться с лишним. Личный опыт показывает, какие вещи стоит отпустить заранее, чтобы жить легче и свободнее.

Читать полностью » Режим ожидания заставляет технику потреблять электричество круглые сутки — Real Simple 27.01.2026 в 17:16
Одна вечерняя привычка уменьшила расход электричества — техника оказалась “вампиром”

Перед сном обесточивайте обогреватели, зарядку смартфонов и устройства с литий‑ионными аккумуляторами — так снизите энергопотребление, счета и риск электрического пожара.

Читать полностью » Древесная зола действует как щёлочь и помогает очищать металл — House Digest 27.01.2026 в 14:37
Металлические ручки потускнели — неожиданное средство вернуло им вид за минуты

Домашний быт: древесная зола — неожиданная полировка металла. Безопасная паста возвращает блеск меди, латуни и серебра, а нержавейка сияет заново — простые шаги и советы по уходу.

Читать полностью » Отступ мебели от стен добавляет глубину маленькой гостиной - дизайнер Гарднер 27.01.2026 в 11:27
Маленькая гостиная выглядит тесной из-за этой привычки — большинство делают так автоматически

Маленькая гостиная не обязана быть тесной: проверьте ошибки в расстановке мебели, масштабе, освещении и декоре — простые приёмы вернут объём без ремонта.

Читать полностью » В интерьерах стали чаще использовать цвет и текстуры — дизайнеры 27.01.2026 в 1:31
Белые кухни теряют иммунитет: интерьерный тренд, от которого массово отказались в 2026 году

Дизайнеры рассказали, какие интерьерные решения теряют актуальность к 2026 году и почему дома становятся теплее, сложнее и индивидуальнее.

Читать полностью » Тёмные нейтральные диваны вытеснили бежевый в интерьерах — Homes & Gardens 26.01.2026 в 18:53
Выбрала диван не того оттенка — гостиная сразу "постарела": вот какие цвета сейчас в тренде

В 2026 году цвет дивана становится ключевым элементом интерьера. Узнайте, как тёмные нейтральные, зелёные и пыльные оттенки ежегодно меняют тренды.

Читать полностью » Хранение обуви у входа сохранило полы чистыми круглый год — The Spruce 26.01.2026 в 13:53
Снег, соль и песок медленно убивают напольное покрытие — всё решает одно действие при входе

Простая бытовая привычка помогает сохранять полы чистыми даже зимой, сокращает время уборки и формирует спокойный ритм возвращения домой.

Читать полностью » Многослойное освещение добавило кухне тепла и гибкости — Роуселл 26.01.2026 в 10:28
Почему на кухне неуютно, даже если всё новое — причина оказалась не в ремонте

Кухня кажется холодной из-за трёх ошибок: жёсткого света, захламлённых столешниц и "безликости". 9 простых решений вернут уют без ремонта.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Февраль на даче решает весь сезон: сделала эти 7 дел сейчас — весной скажу себе спасибо
Красота и здоровье
Губы “сдают позиции” уже в первые морозы — спасает зимний бальзам: проверьте, что у вас в тюбике
Наука
Казалось, здесь будет мёртвая зона — но солнечная станция запустила взрыв жизни в пустыне
Авто и мото
Её не берегут и не прячут — и зря: автомобиль, на который приходится больше половины угонов
Авто и мото
Цены сорвались с тормозов: рынок лишил автомобили без утильсбора главного преимущества
Спорт и фитнес
Ранний подъём больше не бесит: утренний спорт запускается неожиданным образом
Авто и мото
Невидимая разметка — реальные наказания: зимой парковка становится ловушкой без шансов на оправдание
Авто и мото
Зимняя мойка становится ловушкой: чистый кузов сегодня оборачивается поломками завтра
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet