Соединенные Штаты Америки ввели рестрикции против гражданина России по имени Дмитрий Хорошев, которого они связали с хакерским группой LockBit, объявило американское министерство финансов.

По данным американского ведомства по контролю за иностранными активами, в список санкций были добавлены следующие сведения о Хорошеве Дмитрии Юрьевиче, известном под прозвищем Lockbitsupp: он является гражданином России и родился 17 апреля 1993 года.

В сообщении министерства отмечается, что в феврале международная коалиция правоохранителей под руководством Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании огласила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранительные органы нескольких стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку примерно 200 подозреваемых в связи с деятельностью хакеров. Ранее было объявлено, что Госдепартамент США предлагает вознаграждение в размере до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать участников кибергруппировки LockBit или раскрыть местонахождение ее руководства.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)