Соединенные Штаты Америки по 28 июня 2025 года официально разрешили операции, ассоциированные с передвижением сырой нефти из проекта "Сахалин-2" в Японию, согласно уведомлению от Министерства Финансов США.
В соответствующем документе отмечается, что все деловые сделки, связанные с перевозкой через море сырой нефти из проекта "Сахалин-2", будут разрешены до 28 июня 2025 года только для поставок в Японию.
Документ подчеркивает, что он заменяет предыдущий равноценный акт, выпущенный 14 сентября 2023 года.
Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)
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