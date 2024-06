Соединенные Штаты Америки по 28 июня 2025 года официально разрешили операции, ассоциированные с передвижением сырой нефти из проекта "Сахалин-2" в Японию, согласно уведомлению от Министерства Финансов США.



В соответствующем документе отмечается, что все деловые сделки, связанные с перевозкой через море сырой нефти из проекта "Сахалин-2", будут разрешены до 28 июня 2025 года только для поставок в Японию.



Документ подчеркивает, что он заменяет предыдущий равноценный акт, выпущенный 14 сентября 2023 года.

Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)