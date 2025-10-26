Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Костная мука в садоводстве
Костная мука в садоводстве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 21:12

Базилик вместо лайков: почему выращивание растений стало новым трендом зумеров

Депутат Госдумы Никита Чаплин: осознанное садоводство помогает молодым людям справляться со стрессом

Среди молодого поколения стремительно набирает популярность новое увлечение — выращивание растений и овощей. То, что раньше ассоциировалось с занятием пенсионеров, теперь стало настоящим трендом среди зумеров. Молодые люди создают мини-огороды на балконах, в квартирах и на дачных участках, делятся результатами в соцсетях и гордятся урожаем, выращенным своими руками.

Хобби нового поколения

По словам депутата Госдумы и председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, интерес к растениям стал для молодёжи способом сбалансировать жизнь между работой и отдыхом.

"Их привлекает не тяжёлый труд ради выживания, а осознанное садоводство как способ отдыха, творчества и заботы о своём состоянии. В интернете мы видим множество сообществ, где молодые люди делятся своими успехами в выращивании растений, обмениваются советами, выкладывают красивые фотографии своего урожая и цветущих садов. Это создаёт новую моду на осознанное отношение к жизни, умение создавать красоту вокруг себя своими руками", — высказался Никита Чаплин.

Современное садоводство уходит от стереотипа "лопаты и грядки". Для многих молодых людей это не столько необходимость, сколько элемент эстетики и самовыражения. Тёплый свет, зелёные побеги и аромат свежей земли помогают расслабиться после рабочего дня.

Осознанное садоводство: отдых и терапия

Психологи отмечают: выращивание растений действует как естественный антистресс. Контакт с природой снижает тревожность, восстанавливает концентрацию и помогает справляться с выгоранием. Для зумеров, живущих в условиях постоянного информационного шума, это возможность замедлиться и почувствовать результат своих усилий.

Будь то цветы на подоконнике, микрозелень в лотках или мини-огород на даче, процесс ухода за растениями приносит ощутимое удовлетворение.

"Занятие становится ещё одним трендовым способом отвлечься от повседневной суеты. Молодёжи приятно замечать результат своего труда", — пояснил депутат.

Почему это выгодно и полезно

Молодые садоводы подчеркивают, что выращивая продукты самостоятельно, они могут быть уверены в их качестве и экологичности. Никаких химических удобрений, только натуральная почва и уход. Это формирует доверие к тому, что лежит на столе, и даёт чувство независимости от супермаркетов.

Кроме того, такое хобби становится экономически оправданным. Семена и рассада стоят недорого, а зелень и овощи можно получать круглый год даже в городской квартире.

Советы шаг за шагом: как начать "осознанное садоводство"

  1. Начните с малого. Выберите неприхотливые растения: базилик, петрушку, лук или суккуленты.

  2. Освещение — ключ. Даже обычная лампа дневного света поможет растениям расти зимой.

  3. Создайте уютное место. Установите мини-полку с растениями на кухне или балконе.

  4. Регулярность важнее количества. Поливайте и рыхлите землю по расписанию, а не по настроению.

  5. Делитесь успехами. Фотографируйте, выкладывайте посты, вдохновляйте других — это придаёт мотивации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать сложные культуры с первого раза.
    Последствие: быстрое разочарование и гибель растений.
    Альтернатива: начать с зелени или комнатных цветов.

  • Ошибка: использовать неподходящую почву.
    Последствие: слабый рост и болезни растений.
    Альтернатива: выбрать специализированный грунт с указанием для конкретной культуры.

  • Ошибка: поливать слишком часто.
    Последствие: загнивание корней.
    Альтернатива: проверять влажность земли перед поливом.

А что если садоводство — новая форма творчества?

Для многих молодых людей мини-огород стал способом самовыражения, как живопись или музыка. В соцсетях появляются целые сообщества, где делятся идеями по декору кашпо, дизайну балконов и эстетике "зелёных зон" дома. Садоводство превратилось в модную часть лайфстайла — тихое хобби, которое делает жизнь красивее.

Плюсы и минусы нового тренда

Плюсы Минусы
Улучшает психическое здоровье Требует времени и внимания
Экономия на зелени и овощах Не всегда хватает места
Эстетика и уют в доме Возможны ошибки новичков
Уверенность в качестве продуктов Потребность в регулярном уходе
Возможность самовыражения Зависимость от освещения и температуры

FAQ

С чего начать городскому жителю?
Купите пару горшков с зеленью или микрозеленью и установите на подоконнике. Это отличный старт без лишних затрат.

Сколько стоит завести мини-огород дома?
Набор из грунта, семян и контейнеров обойдётся в 500-700 рублей.

Какие растения самые неприхотливые?
Петрушка, лук, базилик, мята, алоэ и кактусы — идеальны для начинающих.

Мифы и правда

  • Миф: садоводство — удел пенсионеров.
    Правда: всё больше молодых людей выбирают это занятие для отдыха и гармонии.

  • Миф: в квартире ничего не вырастет.
    Правда: современные лампы и компактные системы позволяют выращивать овощи круглый год.

  • Миф: это дорого и сложно.
    Правда: при правильном подходе садоводство экономит деньги и приносит радость.

Исторический контекст

Интерес к домашнему садоводству периодически возрастал в России: в 1980-х — как способ экономии, в 2000-х — как традиция, а после пандемии — как форма заботы о себе. Сегодня молодёжь возвращает это увлечение в современном формате — экологичном, эстетичном и осознанном. Так "дачная культура" получает второе дыхание, превращаясь из бытовой необходимости в тренд осознанного образа жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прививка цитрусовых обеспечивает быстрое развитие растений и урожайность — агроном сегодня в 16:31
Маленький горшок — большое чудо: черенки цитрусов оживают с вермикулитом и теплом

Прививка или черенкование — какой путь выбрать для домашнего лимона и апельсина? Разбираем рабочие сроки, субстраты и ошибки, из-за которых срываются эксперименты.

Читать полностью » Удобрения с кальцием улучшают структуру почвы и рост растений сегодня в 16:09
Растения гибнут, а причина — не засуха: в почве не хватает одного незаметного элемента

Недостаток кальция в почве делает растения слабыми и уязвимыми. Узнайте, как правильно восполнить этот элемент и выбрать безопасный способ для своего сада.

Читать полностью » Пластиковые ящики помогают выращивать растения без земли и экономят место — агроном Марина Галкина сегодня в 15:31
Соседи выкинули, а я собрал урожай: пластиковые ящики стали моим дачным открытием

Узнайте, как пластиковые ящики могут превратиться в грядки, мебель и компостеры. Простые идеи, которые сделают ваш сад функциональным и стильным.

Читать полностью » Агрономы: до 40% картофеля в погребах гниёт из-за повышенной влажности и плохой вентиляции сегодня в 14:49
Вроде сухо и прохладно — а картофель всё равно портится: главный обман осеннего погреба

Даже при идеальных условиях картофель может начать портиться. Разбираемся, почему это происходит и как спасти урожай от гнили без лишней химии.

Читать полностью » Шишки хвойных деревьев защищают почву и украшают сад — ландшафтный дизайнер Екатерина Лапина сегодня в 14:45
Шишки укротили сорняки и солнце: природный секрет идеального сада без лишних хлопот

Шишки — не просто лесной декор, а универсальный природный материал для сада. Узнайте, как использовать их для украшения и защиты почвы.

Читать полностью » Светодиодные лампы обеспечивают оптимальное освещение для рассады зимой — инженер-агроном Сергей Лаптев сегодня в 13:44
Сосед хихикал над лампой — теперь завидует рассаде: в чём секрет мощных всходов

Как выбрать идеальное освещение для рассады, чтобы даже зимой растения росли крепкими и здоровыми — всё о светодиодах, спектрах и сроках подсветки.

Читать полностью » Тверские дачники закладывают компост в октябре, чтобы получить перегной к маю сегодня в 13:40
Одни выбрасывают, другие богатеют урожаем: осенний секрет тверских садоводов

Тверская осень — идеальное время, чтобы заложить будущий урожай прямо в компостную кучу. Рассказываем, как сделать всё правильно и без ошибок.

Читать полностью » Зелёная вода в бочке появляется из-за солнца и тепла — агротехник Иван Сидоров сегодня в 12:44
Хотели живую воду — получили суп из водорослей: как спасти бочку от зелени

Почему вода в бочке зеленеет и как этого избежать? Простые методы, которые сохранят её чистой и безопасной для полива, без химии и затрат.

Читать полностью »

Новости
Наука
Геолог Фуллер: в США выявлены признаки взаимодействия двух крупнейших тектонических разломов
Спорт и фитнес
Тренировка пресса после 30: как укрепить мышцы живота и ускорить жиросжигание с помощью кардио
Еда
Для сочной индейки повара рекомендуют использовать соляной раствор, рукав и термощуп
Туризм
Отельеры Турции сохранили цены на лето 2026 года на уровне прошлого сезона
Садоводство
Врач Марина Алферова рассказала, как садоводство укрепляет иммунитет и улучшает здоровье
Дом
Эксперты: кислородный отбеливатель и уксус эффективно удаляют копоть из парилки
Технологии
iPhone 18 Pro получит полноценный спутниковый 5G через Starlink
Красота и здоровье
Исследования показывают: у людей старше 60 лет обезвоживание при простуде повышает риск осложнений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet