Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 5:10

Делала асаны ради фигуры — а получила то, чего не ожидала даже от психотерапии

Много лет я считала себя человеком дисциплины: чёткие тренировки, строгий рацион, никаких слабостей. Йога казалась мне чем-то из области эзотерики — растяжка под мантры и благовония. Но однажды я уступила настойчивым приглашениям подруги и пошла на занятие с её любимым преподавателем. Уже через пять минут пожалела: команды звучали на санскрите, наставник критиковал всех подряд, а одну женщину высмеял за собственный коврик. Однако вопреки раздражению я вернулась. В теле появилось ощущение силы и ясности, а в голове — лёгкости. Со временем я выучила непонятные термины, привыкла к резкому тону и даже заметила, как улучшается осанка и настроение. Но вместе с прогрессом пришла и тень высокомерия: я начала с усмешкой наблюдать за новичками, мысленно поправляя их позы.

Йогическая иерархия: кто духовнее

В мире йоги царит своя форма соревнования. Одни поклоняются Асhtanga и презирают Iyengar за "подушки и ремни", другие называют Ashtanga "фитнес-йогой". Сторонники Bikram считают свой "горячий" формат самым трудным, а противники — просто потной пыткой. Вместо обещанного "единства" вокруг йоги образовались лагеря с чёткими границами и чувством собственного превосходства.
Когда я впервые пришла в нью-йоркскую студию, один ученик сделал мне замечание:

"Мы не оскорбляем землю, ступая по ней в обуви", — заявил он раздражённо.
Я послушно сняла кроссовки, но внутри закипело возмущение: земля-то линолеумная. Как можно проповедовать смирение и при этом унижать новичков?

Почему духовность стала спортом

Йога задумывалась как путь к гармонии тела и сознания, но западная культура превратила её в арену тщеславия. Мы живём в обществе, где даже медитация становится предметом сравнения. Люди стремятся не к внутреннему росту, а к идеальным ягодицам и лайкам под фото в позе лотоса. Чувство "просветления" часто заменяет искреннюю работу над собой. Раньше духовность подразумевала сострадание и готовность помогать, теперь — умение красиво дышать и пить матча-латте после практики.

Советы шаг за шагом: как вернуть смысл йоге

  1. Начните с дыхания. Ощутите, как вдох и выдох возвращают вас в тело. Без осознанного дыхания йога — просто гимнастика.

  2. Выбирайте инструктора без культа личности. Хороший учитель не демонстрирует превосходство, а помогает услышать себя.

  3. Не сравнивайте. Каждое тело уникально: ваше "дерево" не хуже чужого "воина".

  4. Оставьте гаджеты за дверью. Без фото и трекеров внимание возвращается к сути практики.

  5. Признайтесь себе, чего вы хотите. Красивое тело? Спокойствие? Гибкость? Честность к себе важнее любого асана.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: превращать йогу в фитнес-челлендж.
    Последствие: выгорание, травмы, потеря интереса.
    Альтернатива: мягкие стили — хатха или йога-нидра, где внимание направлено внутрь.

  • Ошибка: верить в "идеального" гуру.
    Последствие: зависимость от авторитета, чувство вины.
    Альтернатива: искать наставников, которые говорят просто и уважают границы учеников.

  • Ошибка: фетишизация экипировки.
    Последствие: трата денег и иллюзия прогресса.
    Альтернатива: базовый коврик и удобная одежда — всё, что действительно нужно.

А что если йога — не для всех

Если вы скучаете на коврике, это не значит, что с вами что-то не так. Кому-то ближе велосипед, кому-то плавание, кому-то поход в горы. Любое движение, которое помогает дышать глубже и думать яснее, уже работает как медитация. Главное — не осуждать чужие способы поиска равновесия.

Плюсы и минусы йоги

Плюсы:

  • укрепляет спину и суставы;

  • улучшает сон и концентрацию;

  • снижает тревожность.
    Минусы:

  • без квалифицированного инструктора легко травмироваться;

  • избыточный фанатизм превращает практику в культ;

  • коммерциализация стирает духовный смысл.

FAQ

Как выбрать студию?
Ориентируйтесь не на интерьер, а на атмосферу: доброжелательность и уважение к телу важнее модных направлений.
Сколько стоит заниматься?
Средняя стоимость занятий варьируется от 700 до 1500 рублей, но онлайн-практики и приложения делают йогу доступной почти каждому.
Что лучше: йога или фитнес?
Это не конкуренты. Фитнес тренирует мышцы, йога — внимание. Лучший вариант — их сочетание.

Мифы и правда

  • Миф: йога — это религия.
    Правда: это философия и система упражнений, где каждый выбирает степень духовности.

  • Миф: нужно быть гибким.
    Правда: гибкость приходит с практикой; начинать можно в любом возрасте и весе.

  • Миф: йога заменяет медицину.
    Правда: она может быть профилактикой, но не лечением.

Интересные факты

  1. Слово йога означает "союз" — объединение тела, ума и дыхания.

  2. В Индии традиционно практикуют на рассвете: считается, что это время чистоты сознания.

  3. Первые коврики делали из джута и хлопка, а не из синтетики, как сейчас.

Исторический контекст

Современная йога пришла на Запад в начале XX века вместе с учениками Шивананды и Кришнамачарьи. Постепенно духовная практика превратилась в массовый фитнес-тренд. Сегодня в мире насчитывается более 300 стилей йоги — от классической хатхи до акро-йоги и "power yoga". Однако суть осталась прежней: поиск внутренней тишины через движение и дыхание.

