Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает ягодичный мостик
Девушка делает ягодичный мостик
© Designed be Freepik by user18526052 is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 0:10

Стресс уходит, мышцы просыпаются: как йога в стиле Дженнифер Энистон работает на результат

Йога с калистеникой укрепила тело Дженнифер Энистон — заявила тренер Мэнди Ингбер

Жизнь актрисы Дженнифер Энистон всегда была под пристальным вниманием публики. После завершения сериала Friends и громкого развода звезда долго искала способ восстановить внутреннее равновесие. Не диета и не модный детокс стали её спасением, а неожиданная встреча с инструктором по йоге Мэнди Ингбер.

"Я не считала себя человеком, который способен заниматься йогой, — признаётся актриса. — В зале было слишком жарко и душно, и я думала, что беговая дорожка принесёт больше пользы". Всё изменилось, когда Энистон решилась попробовать занятия у Ингбер — женщины, которая помогла ей обрести не только упругие мышцы, но и внутреннюю гармонию.

"Я не искала способ похудеть. Я хотела привести в порядок свой разум", — сказала актриса Дженнифер Энистон.

Новая философия тела и духа

Ингбер предложила актрисе формат, далекий от классической йоги с пением мантр. Её подход сочетал динамичные элементы фитнеса и мягкие растяжки. После каждой асаны следовали простые упражнения, которые усиливали эффект: подъёмы корпуса, приседания, выпады.

"Когда вы двигаетесь, эмоции становятся топливом. Любое чувство можно превратить в энергию", — пояснила тренер Мэнди Ингбер.

Йога перестала быть для Энистон просто физической нагрузкой. "Я смеялась, плакала, чувствовала освобождение, — вспоминает она. — Это похоже на терапию и медитацию одновременно".

Советы шаг за шагом

  • Занимайтесь йогой трижды в неделю, уделяя каждому занятию около часа.

  • После тренировки добавляйте 20-25 минут кардио: эллипс, бег или быстрая ходьба.

  • Перед началом сделайте лёгкую разминку, а после — серию приветствий солнцу.

  • Во время занятий концентрируйтесь на дыхании: вдох через нос, плавный выдох через рот.

  • Для повышения тонуса используйте музыку — она помогает раскрыть эмоции и поддерживать ритм.

"Посвящая час себе, вы совершаете акт любви к себе", — подчеркнула актриса Дженнифер Энистон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: стремиться к быстрым результатам и воспринимать йогу как соревнование.
    Последствие: перетренированность и разочарование.
    Альтернатива: регулярность и мягкое развитие гибкости.

  • Ошибка: пропускать разминку и растяжку.
    Последствие: травмы суставов и мышц.
    Альтернатива: уделяйте 10 минут разогреву перед занятием и 5 минут — расслаблению после.

  • Ошибка: заниматься без контроля дыхания.
    Последствие: усталость, головокружение.
    Альтернатива: используйте дыхательные техники пранаямы.

А что если…

Если у вас нет времени на полноценное занятие, достаточно 15 минут в день. Несколько поз — "дерево", "лодка", "мост" и "кошка-собака" — помогут снять стресс, активизировать мышцы и вернуть ясность уму. Даже короткая практика улучшает осанку и настроение.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • повышает гибкость и тонус тела;

  • улучшает концентрацию и сон;

  • укрепляет позвоночник;

  • снижает уровень стресса.

Минусы:

  • требует регулярности и терпения;

  • при неправильной технике может привести к растяжениям;

  • нуждается в подходящем оборудовании — коврике и удобной одежде.

FAQ

Как выбрать коврик для йоги?
Предпочтительнее нескользящие модели толщиной 4-6 мм — они обеспечивают устойчивость и комфорт.

Сколько стоит курс занятий с тренером?
В среднем индивидуальные занятия обойдутся от 3000 до 7000 рублей за час, в зависимости от уровня инструктора.

Что лучше — йога или пилатес?
Йога развивает гибкость и осознанность, пилатес — силу и выносливость. Оптимальный вариант — комбинировать оба направления.

Мифы и правда

  • Миф: йога — это только про растяжку.
    Правда: это комплексный тренинг, который развивает тело и ум.

  • Миф: заниматься нужно на голодный желудок.
    Правда: лёгкий перекус за 1,5-2 часа до практики — отличная поддержка энергии.

  • Миф: позы должны получаться идеально.
    Правда: прогресс измеряется внутренним ощущением, а не внешней формой.

Сон и психология

Занятия йогой положительно влияют на сон. Сосредоточение на дыхании снижает уровень кортизола, а расслабление в позе "ребёнка" помогает быстрее уснуть. По словам Ингбер, регулярная практика способна заменить вечерние транквилизаторы — она учит отпускать тревоги.

Три интересных факта

  1. После трёх месяцев занятий Энистон заметила, что стала выше на полдюйма — из-за выпрямления позвоночника.

  2. Актриса привозит коврик даже на съёмки и практикует прямо в гримёрке.

  3. Некоторые позы, например "лодка" и "мост", входят в её ежедневный утренний ритуал.

Исторический контекст

Йога возникла в Индии более пяти тысяч лет назад как система духовных практик. Сегодня её популярность объясняется адаптацией к современным потребностям: занятия помогают справляться со стрессом, сидячим образом жизни и нарушениями сна.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Константин Попов: рост не мешает набирать мышечную массу при правильном питании и тренировках вчера в 17:16
Рост против силы: почему высокие спортсмены выглядят худыми, но качаются не хуже Шварценеггера

Миф о том, что высоким людям сложнее накачаться, живёт десятилетиями. Мы разобрались, откуда он взялся, и почему рост не мешает набирать мышцы.

Читать полностью » Пресс победы с гантелями помогает развить силу и осанку — мнение Харли Пастернака вчера в 16:50
Тренировка, о которой мечтали все лентяи: никаких абонементов и отговорок

Занимайтесь, не вставая с дивана: простая система упражнений во время сериалов поможет сжечь калории и укрепить тело без спортзала.

Читать полностью » Маласана укрепляет нижнюю часть тела и улучшает осанку — мнение инструктора Ивана Ганина вчера в 16:16
Так садятся те, кто не стареет: Маласана удерживает молодость в суставах

Маласана — не просто красивая поза, а способ раскрыть тело и укрепить дух. Разбираем, как правильно выполнять асану и избежать ошибок.

Читать полностью » Killer push-up развивает силу корпуса и рук, отметила фитнес-тренер Трейси Мэллет вчера в 16:10
Всего четверть часа — и мышцы горят, как после часа в спортзале

Всего 15 минут и ни минуты скуки: энергичный комплекс из 12 прыжков поможет подтянуть тело, улучшить настроение и ускорить сжигание калорий.

Читать полностью » Упражнения с эластичными лентами помогают укрепить мышцы всего тела — тренер Пол Катами вчера в 15:50
Маленькая лента — большой эффект: тренировка, которая заменяет гантели и тренажёры

Узнай, как тренировка с эластичными лентами заменяет спортзал: один простой набор, шесть упражнений и максимум результата.

Читать полностью » Упражнения стоя для пресса эффективнее скручиваний — тренер Алвин Косгроув вчера в 15:10
Всё это время вы делали скручивания зря: эффективный пресс работает иначе

Стоячие упражнения на пресс не только безопаснее классических, но и эффективнее: они укрепляют мышцы, улучшают осанку и делают живот заметно более подтянутым.

Читать полностью » Тренер Павловская объяснила, как правильно выполнять берпи и не навредить спине вчера в 14:10
Выдержишь 10 берпи подряд? Проверь свою силу и характер

Берпи — простое, но мощное упражнение, которое развивает силу, выносливость и сжигает калории. Тренер рассказала, почему его стоит включить в любую тренировку.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу назвала причины, почему пресс остаётся незаметным вчера в 13:02
Пресс не работает: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 занимающихся

Почему пресс не становится рельефным, даже если вы тренируетесь регулярно? Тренер LEVITA разобрала главные ошибки и дала советы, как добиться "кубиков".

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
EnBW: в Германии за 2025 год зафиксировали более 900 краж кабелей от электромобилей
Дом
Широкие фасады шкафов делают кухню неудобной
Туризм
Sky Bridge 721 в Чехии признан самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире
Красота и здоровье
Невролог Алексей Черкашин: кратковременное онемение может быть признаком транзиторной ишемической атаки
Еда
Историк кулинарии США: крабовый пирог появился в Мэриленде в XVIII веке
Культура и шоу-бизнес
Блейк Лайвли подала новый иск против Джастина Бальдони и продюсера Джейми Хита
Питомцы
Зоопсихолог объяснил, почему собаки разрушают мебель и обувь при скуке и тревоге
Красота и здоровье
Осенние продукты богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, поддерживающими иммунитет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet