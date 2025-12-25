Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 4:08

Мышцы работают до жара, а внутри становится тихо: гибридная практика ломает привычную йогу

Смешанная йога с движением и паузами улучшила гибкость тела — The Indian Express

Тело может двигаться по-разному, но всё чаще практики ищут не скорость или статичность, а осознанный баланс между ними. Интерес к гибридным форматам йоги растёт, особенно когда речь идёт о сочетании динамики и восстановления. Такой подход выбирают те, кто хочет сохранить подвижность и энергию без перегрузок. Об этом сообщает The Indian Express.

Когда движение встречается с паузой

Актриса Малаика Арора вместе со своим тренером Ваншикой Пандей показала комплекс, в котором соединены элементы виньясы и йоги Шивананды — направлений, которые традиционно считаются противоположными. Виньяса строится на непрерывных связках асан, синхронизированных с дыханием, и предполагает активную работу мышц. Йога Шивананды, напротив, опирается на чётко выстроенную последовательность, медленный темп и чередование поз с расслаблением.

В представленном формате эти подходы переплетаются: активные переходы сменяются заземляющими удержаниями, а интенсивность — моментами восстановления. Такой принцип всё чаще используют практикующие, которые уже знакомы с разными форматами йоги или пробуют расширить практику, как это происходит, например, в форматах вроде йога с гантелями, где движение также сочетается с контролем и вниманием к телу.

Чем полезно сочетание разных школ

Старший консультант по фитнесу и здоровому образу жизни HereNow Official Садхна Сингх отмечает, что у виньясы и Шивананды разные философии движения и воздействия на организм.

"Виньяса — это динамичная практика, связанная с дыханием, которая разогревает тело, задействует основные группы мышц и улучшает выносливость сердечно-сосудистой системы. Шивананда — более медленная и медитативная практика, направленная на контроль дыхания, расслабление и растяжку", — объясняет Садхна Сингх.

По её словам, сочетание этих стилей позволяет получить комплексный эффект. Активная часть помогает ускорить кровообращение и повысить температуру тела, что особенно актуально в холодное время года, когда часто ощущаются скованность и упадок сил. Медленная составляющая углубляет растяжку, поддерживает гибкость и помогает стабилизировать дыхание и внимание, что важно для восстановления и работы с нервной системой.

Возможные риски и влияние на состояние

Несмотря на очевидные плюсы, гибридный формат требует аккуратности. Основная опасность связана с резкими переходами между динамикой и статикой без достаточной подготовки. Виньяса предполагает хорошую силу корпуса и устойчивость, тогда как Шивананда строится на расслабленных и контролируемых удержаниях.

"Основной риск связан с слишком быстрым переходом от одного движения к другому без должной подготовки", — отмечает Сингх.

Особого внимания требуют такие элементы, как чатуранга, прогибы и наклоны вперёд, которые при неправильной технике могут создавать лишнюю нагрузку на позвоночник и плечи. При этом грамотное сочетание дыхания и движения, как показывают и другие практики, включая йогу для развития дыхания, помогает снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие.

Гибридные последовательности часто оказываются удобными для современного ритма жизни: они позволяют сначала снять накопившееся напряжение через движение, а затем перейти к более глубокому расслаблению. В то же время тем, кому нужны строго терапевтические результаты или кто сталкивается с хронической болью, специалисты советуют сначала освоить один стиль и научиться лучше чувствовать своё тело, прежде чем переходить к смешанным форматам.

