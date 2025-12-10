Сам с собой под бой курантов: как одиночество становится роскошью XXI века

Праздничная суета, шум застолий и толпы на улицах — не для всех обязательный атрибут Нового года. Всё больше людей выбирают провести этот вечер наедине с собой — не из-за одиночества, а ради внутреннего покоя и перезагрузки. Об этом в беседе с Pravda. Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Осознанное одиночество как выбор

По словам специалиста, восприятие новогоднего уединения зависит от мотивации. Если человек сознательно выбирает остаться один, то такой вечер способен подарить радость и чувство гармонии.

"Если человеку комфортно встречать Новый год одному, это говорит о его эмоциональной зрелости и самодостаточности. Он способен наслаждаться собственным обществом, не испытывая чувства неловкости или тревоги. Даже такой традиционно семейный праздник не вызывает у него внутреннего напряжения", — пояснила Абравитова.

Такое поведение психолог связывает с внутренней устойчивостью и умением быть наедине с собой без ощущения потери. Умение проживать праздник без необходимости постоянного общения становится проявлением личностной зрелости.

Когда одиночество не по выбору

Однако есть и другая сторона. По словам Абравитовой, вынужденное одиночество требует поддержки и включенности. Технологии сегодня позволяют сохранить контакт с близкими, даже если нет возможности встретиться лично.

Она подчеркнула, что эмоциональная связь важна не меньше, чем физическое присутствие: совместный звонок, видеосвязь или онлайн-чат помогают не ощущать разобщённости.

"Если нет возможности встретить Новый год лично с родными, можно сделать это онлайн — через видеосвязь или групповой чат. Это помогает сохранить ощущение общности и тепла. А при отсутствии связи стоит просто перенести праздник и отметить его позже, например, в Старый Новый год", — отметила специалист.

Такой подход позволяет сохранить традиции и внимание к своим чувствам, не превращая вынужденную изоляцию в болезненное переживание.

Новый год как время внутреннего обновления

Психолог считает, что встреча Нового года — не только повод для веселья, но и возможность осмыслить прожитое и выстроить планы. Даже в одиночестве этот момент может стать важной точкой роста.

Абравитова уверена, что осознанное отношение к празднику укрепляет эмоциональное равновесие и помогает с новыми силами вступить в год, оставив за плечами накопившееся напряжение.

Такой Новый год становится временем для саморефлексии, благодарности и постановки целей — без лишней суеты и ожиданий от других.