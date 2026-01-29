Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина медитирует, сидя в позе лотоса
Женщина медитирует, сидя в позе лотоса
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 12:36

Внутренний шум исчезает, а организм перестраивается: неделя медитации запускает неожиданные эффекты

Исследователи выяснили, что всего одна неделя интенсивных практик для ума и тела способна заметно повлиять на работу мозга и биологические процессы в организме. Наблюдаемые изменения затрагивают нейронные связи, обмен веществ и иммунные реакции, а также связаны с субъективным ощущением снижения стресса и боли. Учёные подчёркивают, что эффект проявляется значительно быстрее, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает журнал Communications Biology.

Недельный ретрит как научный эксперимент

В исследовании приняли участие 20 здоровых взрослых добровольцев, которые прошли семидневную программу проживания в формате интенсивного ретрита. В течение недели участники посещали лекции и суммарно уделили около 33 часов управляемой медитации, а также выполняли дополнительные оздоровительные упражнения. Программа была построена так, чтобы сочетать когнитивные, телесные и эмоциональные практики в едином режиме.

До начала ретрита и после его завершения всем участникам провели функциональную магнитно-резонансную томографию. Этот метод позволяет фиксировать изменения активности мозга в реальном времени и оценивать, как перестраиваются связи между его зонами, включая участки, отвечающие за внимание, саморефлексию и эмоциональную регуляцию. Подобные механизмы ранее подробно изучались в контексте того, как формируются устойчивые паттерны поведения и мотивация к действию.

"Сочетание практик для ума и тела привело к изменениям в нескольких биологических системах", — отметил профессор анестезиологии Хемал Х. Патель из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Что изменилось в работе мозга

Анализ данных фМРТ показал снижение активности в зонах мозга, отвечающих за навязчивые мысли и непрерывный внутренний диалог. Одновременно усилилась согласованность работы различных нейронных сетей, что говорит о более эффективной интеграции информации. Такой сдвиг часто связывают с ощущением внутренней тишины и лучшей способностью переключаться между задачами.

Дополнительные лабораторные эксперименты выявили признаки усиленной нейропластичности. Нейроны, выращенные в лабораторных условиях и обработанные плазмой крови участников после ретрита, образовывали больше отростков и новых связей. Это указывает на повышенную способность клеток мозга к росту и адаптации даже после короткого, но насыщенного периода практик.

Биохимия крови и субъективный опыт

Изменения затронули и состав крови. После ретрита у участников повысился уровень эндогенных опиоидов — веществ, участвующих в естественной регуляции боли. Также были зафиксированы сдвиги в иммунных сигналах и метаболической активности, что указывает на более гибкий и сбалансированный ответ организма на нагрузку и восстановление.

Эти процессы перекликаются с данными о том, как хроническое напряжение и эмоциональное выгорание влияют на гормональный фон и иммунитет. В отличие от длительного стресса, интенсивная медитация, по наблюдениям учёных, запускала адаптивные механизмы без признаков истощения.

"Похожие паттерны мозга обычно наблюдаются при психоделических состояниях", — добавил Хемал Х. Патель.

Потенциал для медицины и будущих исследований

Авторы подчёркивают, что исследование проводилось с участием здоровых людей, поэтому говорить о прямом клиническом применении пока рано. Тем не менее результаты дают биологическое объяснение тому, как немедикаментозные методы работы с вниманием и телом могут влиять на здоровье. Повышение нейропластичности и активация естественных систем обезболивания позволяют рассматривать такие практики как перспективное дополнение к подходам в профилактике стресса и хронической боли.

В дальнейшем исследовательская группа планирует отдельно изучить вклад каждого элемента программы и оценить, насколько устойчивыми оказываются выявленные изменения со временем. Это поможет глубже понять, как субъективный опыт связан с физиологией и какие форматы практик дают наиболее выраженный и стабильный эффект.

Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом.

