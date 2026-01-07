Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 3:01

Мышцы можно накачать, но сутулость останется: тело сгибается не из-за спины, а из-за скрытых зажимов

Сутулость принято воспринимать как чисто физическую проблему, связанную со спиной и мышцами. Однако современные телесно-психологические концепции предлагают смотреть на это явление глубже. Оказывается, искривление позвоночника часто формируется задолго до видимых изменений и связано не только с телом, но и с внутренним состоянием человека.
Об этом сообщает Shape.

Сутулость как следствие внутренних процессов

На первый взгляд кажется логичным объяснять сутулость слабостью мышц спины. Но в рамках концепции "Другой взгляд на человека" причина кроется в передней части тела — в области груди и живота. Именно здесь формируются глубинные напряжения, которые со временем влияют на положение позвоночника.

Постоянный стресс, страхи и пережитые психологические травмы приводят к тому, что ткани в зоне живота и нижней части грудной клетки сжимаются и теряют эластичность. Когда передняя поверхность тела укорачивается, боковые и задние структуры вынужденно подтягиваться за ней. В результате плечи уходят вперед и вниз, а спина принимает сутулое положение. Организм просто адаптируется к уже существующим зажимам, подобно тому как он реагирует на длительное напряжение и перегрузки, описанные в материале о стрессоустойчивости и адаптации организма.

Почему тренировки спины не решают проблему

Многие стараются исправить осанку с помощью силовых упражнений для спины. Внешне это может дать эффект, но внутри проблема остается. Разница между сутулым человеком и тем, кто держит спину ровно, не в отсутствии зажимов, а в том, что задняя поверхность тела у второго просто сильнее.

Возникает эффект натянутой резинки: мышцы спины постоянно вынуждены противостоять напряжению в передней части тела. Такое состояние требует постоянного усилия и со временем приводит к хроническому перенапряжению, воспалениям и болям, особенно в области между лопаток. Формально осанка выглядит ровной, но цена этого — усталость и внутренний дискомфорт, которые часто сопровождают ментальную усталость и эмоциональное перенапряжение.

Роль фасции и психоэмоционального напряжения

Ключевую роль в формировании зажимов играет фасция — соединительная ткань, которая пронизывает все тело и образует единый каркас. Она окружает мышцы, сосуды, нервы и связки, поддерживая форму тела и реагируя на любые изменения состояния.

В норме фасция эластична и подвижна. Однако длительный стресс, эмоциональные потрясения и внутренние конфликты буквально "записываются" в этой ткани. В фасциальном коконе появляются уплотнения, которые ограничивают подвижность и создают мышечные блоки. Именно они становятся физическим отражением психологической боли и накопленного напряжения.

Две основные причины нарушения осанки

Специалисты выделяют два ключевых фактора, влияющих на развитие сутулости. Оба они связаны не столько с физиологией, сколько с психоэмоциональной сферой.

Первый фактор — социальные ограничения: неуверенность в себе, чувство нереализованности, стеснение и внутренние запреты. Второй — глубокие зажимы в области груди и живота, возникающие после длительного стресса или сильных жизненных потрясений, таких как развод, утрата близкого человека или авария. Эти состояния закрепляются в теле и со временем отражаются на осанке.

Как понять, есть ли у вас телесные блоки

Одной из зон, где зажимы проявляются особенно ярко, считается область солнечного сплетения. Здесь находится нижний край грудной кости — мечевидный отросток. Если аккуратно попытаться надавить под ним согнутым пальцем, у многих возникает ощущение жесткого сопротивления тканей.

Такой спазм указывает на накопленное напряжение и длительное стрессовое воздействие. Регулярная мягкая работа с этой зоной, включая самомассаж, помогает постепенно вернуть тканям подвижность и снизить уровень внутреннего напряжения.

"Сутулость — это не только и не столько вопрос физиологии. Дело не в слабых мышцах, а в серьезном длительном психологическом давлении. В результате стресса и психологических травм в организме возникают зажимы в области живота и груди, которые и приводят к сутулости", — отмечает автор концепции "Другой взгляд на человека" Александр Российский.

Освобождение передней части тела от зажимов позволяет осанке выравниваться естественным образом, без постоянного контроля и усилий. Такой подход помогает не только улучшить положение спины, но и вернуть ощущение легкости, уверенности и внутреннего баланса.

