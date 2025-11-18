Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Крис Дженнер
© commons.wikimedia.org by Jim Jordan is licensed under CC BY-SA 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 15:48

Бабушка Кардашьян шокирует: почему она любит бывших своих дочерей

Крис Дженнер сохраняет тёплые отношения с бывшими партнёрами дочерей — интервью On Purpose

Крис Дженнер, известная бизнесвумен и мать семейства Кардашьян-Дженнер, давно заслужила репутацию мудрой и дальновидной женщины, умеющей находить баланс между личной жизнью и воспитанием детей. В недавнем интервью шоу "On Purpose" 70-летняя Крис поделилась своими взглядами на отношения с бывшими партнёрами дочерей и рассказала, почему она сохраняет к ним тёплое отношение несмотря на прошедшие трудности.

Крис подчеркнула, что её подход к жизни и воспитанию основан на принципе прощения. Для неё важно, чтобы дети понимали: невозможно обижаться бесконечно и таить обиду на людей, которые когда-то были близки.

"Я учу своих детей прощению. Это один из самых важных уроков, который я могу им преподать", — сказала Крис Дженнер.

Отношения с бывшими партнёрами дочерей

Бизнесвумен призналась, что всегда старается сохранять положительные отношения с мужчинами, которые когда-либо были частью жизни её дочерей — Кортни, Ким и Хлои Кардашьян, Кендалл и Кайли Дженнер. Она пояснила, что речь идёт не только о вежливости, но и о глубоком уважении к тем годам и эмоциям, которые эти мужчины внесли в жизнь её семьи.

"Я влюбляюсь в людей, в жизни и годы, проведенные с их партнерами, парнями или мужьями", — поделилась Крис Дженнер.

Она добавила, что в большинстве случаев речь идёт о мужчинах, которые являются отцами её внуков. И именно это, по её словам, формирует особую привязанность и любовь, которая не исчезает даже после разрыва отношений.

"И я люблю этих мужчин, и эта любовь не исчезает, когда мы с ними переживаем действительно сложные времена. Она не может так просто угаснуть", — объяснила Крис Дженнер.

Политика открытых дверей

Крис отметила, что бывшие мужья её дочерей знают о её принципе открытых дверей: они всегда могут обратиться к ней за поддержкой или советом. Это, по мнению Дженнер, важно для сохранения семейного мира и гармонии, особенно когда в семье есть внуки.

"Они всегда могут прийти", — добавила Крис Дженнер.

Почему прощение так важно

Крис Дженнер призналась, что многие окружающие не понимают её подхода. Некоторых удивляет, что она сохраняет тёплые отношения с мужчинами, которые в прошлом могли причинить боль её дочерям. Бизнесвумен объясняет это заботой о будущем и воспитанием детей в духе прощения.

"Что подумают мои внуки через 20 лет, если их бабушка плохо обращалась с их отцом? Поэтому я учу своих детей прощению. Это один из самых важных уроков, который я могу им преподать: простить того, кто плохо с тобой обошелся, и жить дальше", — заключила Крис Дженнер.

Советы шаг за шагом: как учить детей прощению

  1. Объясните ребёнку, что ошибки и конфликты — естественная часть жизни.

  2. Покажите личный пример: не таите обиду, обсуждайте чувства открыто.

  3. Объясните последствия злости и непростительных поступков.

  4. Научите, как прощать и отпускать негатив, чтобы сохранить внутреннюю гармонию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование прощения → накапливание обиды → обсуждение и выражение чувств.

  • Постоянная критика → снижение самооценки → поддержка и объяснение ошибок конструктивно.

  • Отсутствие модели для подражания → ребёнок копирует негатив → демонстрация личного примера прощения.

А что если…

Что если родители не показывают пример прощения? Дети могут вырасти с внутренним сопротивлением к миру, недоверием к людям и склонностью к долгосрочным обидам. Прощение в семье помогает формировать эмоционально зрелую личность.

FAQ

Как научить ребёнка прощать?
Через личный пример и регулярные обсуждения эмоций и конфликтов.

Сколько времени занимает формирование привычки прощения?
От нескольких месяцев до нескольких лет, зависит от возраста и темперамента ребёнка.

Что лучше: строгость или прощение?
Идеальный подход сочетает границы и дисциплину с пониманием и умением прощать.

Мифы и правда

  • Миф: прощение — признак слабости.
    Правда: прощение требует силы, внутренней устойчивости и зрелости.

  • Миф: прощать легко.
    Правда: прощение — процесс, который требует времени и осознанного усилия.

Сон и психология

Исследования показывают, что способность прощать снижает стресс, улучшает качество сна и общее психоэмоциональное состояние. Эмоциональная устойчивость напрямую влияет на гармонию в семье.

