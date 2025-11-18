Бабушка Кардашьян шокирует: почему она любит бывших своих дочерей
Крис Дженнер, известная бизнесвумен и мать семейства Кардашьян-Дженнер, давно заслужила репутацию мудрой и дальновидной женщины, умеющей находить баланс между личной жизнью и воспитанием детей. В недавнем интервью шоу "On Purpose" 70-летняя Крис поделилась своими взглядами на отношения с бывшими партнёрами дочерей и рассказала, почему она сохраняет к ним тёплое отношение несмотря на прошедшие трудности.
Крис подчеркнула, что её подход к жизни и воспитанию основан на принципе прощения. Для неё важно, чтобы дети понимали: невозможно обижаться бесконечно и таить обиду на людей, которые когда-то были близки.
"Я учу своих детей прощению. Это один из самых важных уроков, который я могу им преподать", — сказала Крис Дженнер.
Отношения с бывшими партнёрами дочерей
Бизнесвумен призналась, что всегда старается сохранять положительные отношения с мужчинами, которые когда-либо были частью жизни её дочерей — Кортни, Ким и Хлои Кардашьян, Кендалл и Кайли Дженнер. Она пояснила, что речь идёт не только о вежливости, но и о глубоком уважении к тем годам и эмоциям, которые эти мужчины внесли в жизнь её семьи.
"Я влюбляюсь в людей, в жизни и годы, проведенные с их партнерами, парнями или мужьями", — поделилась Крис Дженнер.
Она добавила, что в большинстве случаев речь идёт о мужчинах, которые являются отцами её внуков. И именно это, по её словам, формирует особую привязанность и любовь, которая не исчезает даже после разрыва отношений.
"И я люблю этих мужчин, и эта любовь не исчезает, когда мы с ними переживаем действительно сложные времена. Она не может так просто угаснуть", — объяснила Крис Дженнер.
Политика открытых дверей
Крис отметила, что бывшие мужья её дочерей знают о её принципе открытых дверей: они всегда могут обратиться к ней за поддержкой или советом. Это, по мнению Дженнер, важно для сохранения семейного мира и гармонии, особенно когда в семье есть внуки.
"Они всегда могут прийти", — добавила Крис Дженнер.
Почему прощение так важно
Крис Дженнер призналась, что многие окружающие не понимают её подхода. Некоторых удивляет, что она сохраняет тёплые отношения с мужчинами, которые в прошлом могли причинить боль её дочерям. Бизнесвумен объясняет это заботой о будущем и воспитанием детей в духе прощения.
"Что подумают мои внуки через 20 лет, если их бабушка плохо обращалась с их отцом? Поэтому я учу своих детей прощению. Это один из самых важных уроков, который я могу им преподать: простить того, кто плохо с тобой обошелся, и жить дальше", — заключила Крис Дженнер.
Советы шаг за шагом: как учить детей прощению
-
Объясните ребёнку, что ошибки и конфликты — естественная часть жизни.
-
Покажите личный пример: не таите обиду, обсуждайте чувства открыто.
-
Объясните последствия злости и непростительных поступков.
-
Научите, как прощать и отпускать негатив, чтобы сохранить внутреннюю гармонию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование прощения → накапливание обиды → обсуждение и выражение чувств.
-
Постоянная критика → снижение самооценки → поддержка и объяснение ошибок конструктивно.
-
Отсутствие модели для подражания → ребёнок копирует негатив → демонстрация личного примера прощения.
А что если…
Что если родители не показывают пример прощения? Дети могут вырасти с внутренним сопротивлением к миру, недоверием к людям и склонностью к долгосрочным обидам. Прощение в семье помогает формировать эмоционально зрелую личность.
FAQ
Как научить ребёнка прощать?
Через личный пример и регулярные обсуждения эмоций и конфликтов.
Сколько времени занимает формирование привычки прощения?
От нескольких месяцев до нескольких лет, зависит от возраста и темперамента ребёнка.
Что лучше: строгость или прощение?
Идеальный подход сочетает границы и дисциплину с пониманием и умением прощать.
Мифы и правда
-
Миф: прощение — признак слабости.
Правда: прощение требует силы, внутренней устойчивости и зрелости.
-
Миф: прощать легко.
Правда: прощение — процесс, который требует времени и осознанного усилия.
Сон и психология
Исследования показывают, что способность прощать снижает стресс, улучшает качество сна и общее психоэмоциональное состояние. Эмоциональная устойчивость напрямую влияет на гармонию в семье.
