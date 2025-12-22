Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Скалы и скальные образования в Клефтико на острове Милос, Греция
Скалы и скальные образования в Клефтико на острове Милос, Греция
© commons.wikimedia.org by dronepicr is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 5:26

По карте выглядит скромно, а вживую поражает: остров Греции, который невозможно забыть

На Милосе сохранился римский античный театр у оливковых рощ

Милос — остров, который легко недооценить по карте, но невозможно забыть после поездки. Его вулканическое прошлое сформировало пейзажи, где белые скалы, изумрудная вода и древние руины создают ощущение нереальности. Здесь одинаково органично сочетаются пляжный отдых, история и повседневная островная жизнь. Об этом сообщает издание Lonely Planet.

Прикоснуться к наследию древнего Мелоса

Одной из главных исторических точек острова остаётся античный театр римской эпохи, расположенный на склоне холма среди оливковых рощ. В I-IV веках нашей эры он вмещал тысячи зрителей и служил центром культурной жизни древнего города. До наших дней сохранилась лишь часть сооружения, но даже она даёт представление о его масштабах. Неподалёку отмечено место, где в XIX веке была обнаружена знаменитая статуя Афродиты, прославившая Милос на весь мир.

Узнать историю Венеры Милосской

После прогулки по археологической зоне стоит подняться в Археологический музей Милоса. Экспозиция небольшая, но продуманная и насыщенная. Здесь представлены находки разных эпох, включая погребальные сосуды и предметы быта.

"Венера Милосская сегодня находится в Лувре, но её копию можно увидеть именно здесь", — отмечается в материалах музея.

Этот визит помогает связать знаменитый артефакт с его подлинным контекстом и местом происхождения.

Открыть труднодоступные пляжи

Береговая линия Милоса насчитывает более семидесяти пляжей, и многие из них недоступны по суше. Для знакомства с западным побережьем чаще всего выбирают морские прогулки. Во время таких поездок открываются гроты, арки и бухты, недосягаемые для автомобилей. Особое впечатление производит район Клефтико с его скальными лабиринтами и прозрачной водой, где остановки для снорклинга становятся частью маршрута.

Посетить христианские катакомбы

Милос — единственное место в Греции, где сохранились раннехристианские катакомбы. Они были созданы в I веке и использовались как место захоронения первых общин. Сеть туннелей протянулась почти на двести метров, а экскурсии с гидом позволяют увидеть основные камеры и понять, как функционировал этот древний некрополь.

Прогуляться по Плаке и соседним деревням

Для знакомства с современной жизнью острова стоит выделить время на прогулку по Плаке, Трипити и Триовасалосу. Эти поселения образуют единый жилой пояс на холме, где живёт большая часть местных жителей. Узкие улочки, церкви с иконостасами и смотровые площадки создают атмосферу неспешности. Подъём к венецианскому кастро в Плаке вознаграждает панорамным видом на весь остров.

Увидеть рыбацкие дома Климы

Небольшая деревня Клима у воды известна своими сирматами — традиционными рыбацкими домиками с яркими воротами. Нижние уровни использовались для лодок, а верхние — для жизни. Сегодня многие из них превращены в жильё для гостей, но общий облик поселения сохранил аутентичность и стал одним из самых фотографируемых мест Милоса.

Понять горное прошлое острова

Горнодобывающий музей в Адамасе раскрывает менее очевидную сторону истории Милоса. Экспозиция рассказывает о добыче обсидиана и других полезных ископаемых, которая велась здесь тысячелетиями и во многом определила экономическое развитие острова. Отдельное внимание уделено геологии и труду шахтёров, сформировавших облик региона.

Съездить на соседний Кимолос

Однодневная поездка на Кимолос позволяет сменить ритм и увидеть ещё более спокойную сторону Киклад. Паром доставляет в порт Псати, откуда легко добраться до старого города Хора. Узкие улочки, остатки средневековой крепости и уединённые пляжи создают ощущение почти нетронутого острова, где время движется иначе.

Милос привлекает не одним объектом, а гармонией природы, истории и жизни. Именно это сочетание делает его направлением, к которому хочется возвращаться снова.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Безвизовый режим повышает спрос на туры в Китай вчера в 16:34
Не Европа и не пляжи: куда россияне внезапно уехали на Новый год

Безвизовый режим превратил Китай в один из самых популярных маршрутов на новогодние каникулы — туристов ждут технологии, древние города и неожиданные впечатления.

Читать полностью » Путешественник назвал Инчхон в Южной Корее городом стекла и променада вчера в 16:21
Поехал в Южную Корею без ожиданий — через неделю не хотел уезжать: страна удивила с первого дня

Неделя в Южной Корее без завышенных ожиданий обернулась сильным впечатлением: Сеул, Пусан и ощущение, что сюда хочется вернуться.

Читать полностью » Маршрут по центру Красноярска охватывает набережную, музеи и смотровые точки — туристы вчера в 12:52
Провёл в этом сибирском городе два дня — и понял, почему туристы не спешат уезжать отсюда

Поездка в Красноярск раскрывает город с разных сторон — от набережных и мостов до старинной архитектуры, музеев и панорамных видов над Енисеем.

Читать полностью » Россиянам предложили зимний пляжный отдых в Салале с Индийским океаном – АТОР вчера в 9:17
Тёплое море зимой и без толп туристов: россиянам открывают новый пляжный курорт

Россиянам предложили новый зимний курорт с Индийским океаном: чартеры в Салалу запускают с конца декабря.

Читать полностью » Бангкок привлёк 30,3 миллиона туристов и возглавил рейтинг – CNN вчера в 8:05
30 миллионов туристов и всё больше: как Бангкок стал фаворитом путешественников 2025 года

Бангкок признан самым посещаемым городом 2025 года. Туризм в Азии набирает обороты, а столица Таиланда становится магнитом для путешественников со всего мира.

Читать полностью » Туристам рекомендовали автомаршрут через Шахрисабз к Термезу в Узбекистане - Lonely Planet вчера в 4:15
Села за руль в Узбекистане — оказалась на Шёлковом пути: маршрут, который поражает масштабом

Откройте для себя живую историю Шёлкового пути в Узбекистане: маршруты из Самарканда в Бухару и другие удивительные места, где история оживает.

Читать полностью » Две недели на Бали хватает для знакомства с природой, храмами и культурой — Яндекс Путешествия вчера в 0:59
На Бали поняла одну вещь — именно она делает отпуск по-настоящему спокойным

Бали за 12 дней — как увидеть главное без спешки и экстрима: океан, храмы, рисовые террасы, культура и гастрономия острова в спокойном ритме.

Читать полностью » Заброшенные станции метро скрывают тайны городов – Моя Москва 20.12.2025 в 23:04
Подземные объекты, о которых не знают даже самые любопытные: тёмный туризм в мегаполисах

Подземные тоннели, заброшенные станции и скрытые лабиринты — всё это остаётся скрытым от глаз горожан. Почему эти объекты становятся объектом интереса исследователей и туристов?

Читать полностью »

Новости
Еда
В яичном ликёре советуют смешавать бурбон коньяк и тёмный ром — Simply Recipes
Авто и мото
АКПП перегревается без работы масляного насоса при буксировке — автоспециалисты
Дом
Минеральные соли образуют налёт на душевой лейке — клинеры
Питомцы
Собаки с короткими лапами быстрее замерзают на снегу — ветеринары
Садоводство
Контейнерные растения замерзают быстрее из-за малого объёма почвы – Антонов Сад
Происшествия
Троих детей госпитализировали после отравления газом в Якутске — прокуратура
Общество
Деньги за просроченный подарочный сертификат обязаны вернуть — Машаров
ДФО
Четырёхлетний ребёнок погиб в аварии под Приморьем — МВД
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet