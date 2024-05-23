Власти Республики Сербской в течение 30 дней представят официальному Сараево проект соглашения о мирном разделе Боснии и Герцеговины. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.
Ранее Додик сообщил, что из-за продвижения резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной Ассамблее ООН правительство Республики Сербской предложит хорватско-мусульманской части страны мирно разделить Боснию и Герцеговину.
"В ближайшие 30 дней будет предложено соглашение о мирном разграничении. Сегодня начинаем с формальным решением о том, что требуется мирное разграничение. Предложим сначала разъяснить политические полномочия в связи с энтитетами (частями страны — ред.), сохранить при этом нынешнюю модель функционирования хозяйства и в течение нескольких лет приспособить его к модели мирного разграничения. Сербский народ больше не может жить в такой БиГ", — написал политик в соцсети Х.
Додик считает, что принятие резолюции о Сребренице унижает сербов. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич полагает, что на Западных Балканах кто-то хочет столкнуть соседей и "открыть старые раны".
Бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин заявил, что ситуация на Балканах становится напряжённой.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба президента России (Creative Commons Attribution 4.0)
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