Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил о необходимости лишать свободы дам лёгкого поведения, которые явились на мероприятие ПМЭФ ради посетителей. Своим мнением он поделился с российским новостным изданием Lenta.ru.

Виталий Милонов убеждён, что во время Петербургского международного экономического форума на предоставляемые услуги девушек лёгкого поведения увеличивается спрос. По его мнению, если мужчина находится в компании с эскортницами, значит, он не может завоевать внимание простой девушки, которая действительно его полюбит. Поэтому таким людям приходиться околачиваться около тех, кто сидит у них на шее и постоянно выпрашивает денежные средства. Он добавил, что если мужчина избирает для себя девушек такого уровня, то он клоун и неудачник, а его действия — полный "зашквар".

Введя уголовное наказание за участие в непристойной деятельности, поможет сократить число сотрудниц, считает парламентарий. Также он заявил, что в Российской Федерации чересчур либерально относятся к таким работницам. Однако из-за унижения личности перед другими данная профессия должна нести юридическую ответственность.

После того как они получают по заслугам, у них нет вариантов, кроме того, как ехать работать на ферму. Виталий Милонов заявил, что быть дояркой — это их призвание, подчеркнув, что навыки у таких девушек точно остаются.

Ранее на ПМЭФ одна девушка, работающая в сфере оказания интимных услуг, поделилась информацией, что на подобных мероприятиях, в зависимости от уровня способностей, вполне возможно заработать в пределах трёх миллионов.

Фото: официальная страница Виталия Милонова во ВКонтакте