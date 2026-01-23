Их пытались убить километрами — не вышло: двигатели, которым износ оказался не по зубам

На фоне активного роста рынка электромобилей классические моторы продолжают доказывать свою практическую ценность. Некоторые двигатели внутреннего сгорания способны проходить дистанции, которые еще недавно казались недостижимыми. Их ресурс измеряется не сотнями тысяч, а миллионами километров. Об этом сообщает издание "За рулем" со ссылкой на рейтинг портала CarBuzz.

Миллион километров — не предел

Долговечность двигателя во многом определяется инженерными решениями, качеством материалов и условиями эксплуатации. Автомобильный портал CarBuzz проанализировал реальные примеры эксплуатации и составил список моторов, которые без капитального ремонта преодолели свыше 1,5 млн километров. Речь идет не о лабораторных тестах, а о серийных автомобилях, находившихся в ежедневном использовании. Подобные двигатели с миллионным пробегом встречаются редко, но именно они формируют репутацию брендов на десятилетия вперед.

Абсолютный лидер от Toyota

Первое место в рейтинге занял легендарный восьмицилиндровый двигатель Toyota 1UZ-FE объемом 3,98 литра. Этот мотор устанавливали на флагманские седаны Toyota, а также на премиальные модели Lexus LS и GS. Один из владельцев Lexus LS 400 сумел проехать более 1,5 млн километров без капитального ремонта, что стало одним из самых известных примеров надежности японских V8. Конструкция двигателя с солидным запасом прочности и умеренной форсировкой сыграла ключевую роль в его ресурсе.

Пикапы и атмосферники в числе рекордсменов

Вторую строчку занял бензиновый двигатель Toyota 3UR-FE объемом 5,7 литра, который чаще всего встречается под капотом пикапа Tundra. В США один из таких автомобилей прошел около 1,6 млн километров менее чем за десять лет, что объясняется постоянными дальними поездками по трассам. Третье место досталось четырехцилиндровому Honda F22A объемом 2,2 литра, известному по Honda Accord середины 1990-х годов. Один из экземпляров с этим мотором также преодолел 1,6 млн км без замены силового агрегата.

Надежность Nissan и дизель Cummins

Четвертым в списке стал 2,0-литровый Nissan QR25DE, который устанавливали на Altima, Sentra и пикапы Frontier. По данным рейтинга, еще в 2007 году один из таких двигателей достиг отметки 1,6 млн километров без капитального вмешательства. Замыкает пятерку турбодизель Cummins B-Series объемом 5,9 литра, применявшийся на Dodge Ram 2500. Некоторые владельцы отмечают пробеги свыше 2 млн километров, что для дизельных моторов коммерческого класса считается выдающимся результатом.

Высокий ресурс этих двигателей стал возможен благодаря продуманной конструкции, запасу прочности и использованию качественных компонентов. Существенную роль играет и обслуживание: регулярная замена масла и внимание к состоянию узлов позволяют избежать проблем, связанных с нагаром и износом, о которых подробно говорят специалисты, разбирая, как осадок в картере двигателя влияет на срок службы мотора. Эти примеры наглядно показывают, что при грамотной эксплуатации двигатель внутреннего сгорания способен служить десятилетиями.