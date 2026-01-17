Они пережили хозяев, кризисы и сервисы: машины, у которых одометр давно потерял авторитет

Производители все чаще делают ставку на компактные и экономичные моторы, однако на этом фоне особенно заметны примеры автомобилей, созданных с расчетом на десятилетия службы. Истории машин, преодолевших миллион километров без капитального ремонта двигателя, сегодня воспринимаются как редкое исключение. Такие случаи наглядно показывают, каким был реальный ресурс техники прошлых лет. Об этом сообщает издание "За рулем".

Долговечность как часть инженерной философии

Современные двигатели нередко теряют в ресурсе из-за уменьшенного рабочего объема и высоких нагрузок. Ранее подход был иным: моторы проектировались с солидным запасом прочности, а регулярное обслуживание играло ключевую роль в сохранении ресурса. Именно поэтому такие процедуры, как замена моторного масла, оставались обязательными даже при отсутствии внешних проблем. В результате некоторые автомобили до сих пор считаются образцом надежности. Журналисты напомнили о моделях, чьи двигатели смогли пройти свыше одного миллиона километров.

Одним из самых известных примеров стал Lexus LS 400 1996 года. Представительский седан оснащался 4,0-литровым бензиновым V8 Toyota 1UZ-FE, который считается одним из самых надежных моторов в истории марки. Автомобиль сменил четвертого владельца при пробеге 1 443 000 километров и оказался у американского автожурналиста Мэтта Фараха. Именно он довел показания одометра до 999 999 миль, что соответствует примерно 1,6 млн километров.

Европейские и японские рекордсмены

В числе рекордсменов оказался и Saab 900 SPG 1989 года. До передачи в Автомобильный музей Висконсина этот шведский седан принадлежал торговому представителю из США Питеру Гилберту. За годы активной эксплуатации автомобиль прошел более 1,5 млн километров, подтвердив выносливость инженерных решений своего времени.

Почти двухмиллионный пробег показал дизельный Mercedes-Benz 240D 1981 года. Машина принадлежала руководителю телекоммуникационной компании Полу Харману. Существенную роль сыграла строгая дисциплина обслуживания, включая частую замену масла и щадящий режим работы двигателя, что особенно важно в холодный период и при зимнем запуске двигателя.

Японскую линейку дополняет Honda Accord IV 1990 года с бензиновым двигателем F22A объемом 2,2 литра. По словам владельца, пробег свыше 1,5 млн километров стал возможен благодаря регулярной замене технических жидкостей и аккуратной эксплуатации без перегрузок.

Рабочие автомобили и неожиданный современный пример

Среди выносливых машин оказался и Chevrolet Silverado 1991 года с бензиновым V8 Chevrolet Small Block. Пикап прошел около 1,5 млн километров, ежегодно преодолевая в среднем 129 тыс. километров и регулярно буксируя тяжелые прицепы, что считается серьезным испытанием для силового агрегата.

Единственным автомобилем XXI века в списке стал Hyundai Elantra 2013 года. Курьер из Техаса Фарра Хейнс ежедневно проезжала на машине почти тысячу километров, что ежегодно добавляло по 200-300 тыс. километров к пробегу. Производитель провел техническую экспертизу и подтвердил подлинность этих данных.

Также упоминается BMW 325i 1990 года, который прошел миллион километров во время стендовых испытаний. Примечательно, что масло в двигателе меняли реже рекомендованного интервала — раз в 12 тыс. километров.

Эти истории показывают, что долговечность автомобиля определяется не только технологиями, но и философией конструирования, а также отношением владельца. Именно поэтому отдельные машины прошлого до сих пор остаются ориентиром для тех, кто ценит надежность и ресурс.