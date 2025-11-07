21 год и миллионы взглядов: нападки СМИ чуть не сломали звезду "Очень странных дел"

Милли Бобби Браун открыто рассказала о том, как тяжело ей приходится под пристальным вниманием таблоидов. Актриса поделилась, что во время мартовского пресс-тура в поддержку фильма "Электрический штат" плакала почти каждый день. Причиной слёз стали не её профессиональные достижения, а постоянные нападки на внешний вид.

""Боже мой, что она сделала с лицом? Зачем она стала блондинкой? Она выглядит на 60 лет!” Я уважаю журналистику. Мне нравится читать статьи о моих любимых людях и узнавать, чем они занимаются. Я понимаю, что есть папарацци, пусть это и навязчиво, пусть даже мне это кажется отвратительным, — я знаю, что это ваша работа… Но не надо сразу же в заголовке нападать на меня. Это неправильно. Это издевательство, особенно по отношению к молодым девушкам, которые только начинают работать в этой индустрии", — сказала Милли Бобби Браун.

Давление и эмоциональный стресс

Милли отметила, что давление СМИ стало настолько сильным, что она даже расплакалась за кулисами церемонии BRIT Awards, прежде чем вручить награду Сабрине Карпентер.

"Я плакала, пока мне делали причёску и макияж. У меня навернулись слёзы, когда я увидела [Сабрину] за кулисами. Её мнение: "К чёрту их всех", что я и так знала, но когда слышишь, как кто-то другой это говорит, то думаешь: "Да! Точно!" Если вас действительно раздражает то, что я блондинка или наношу слишком много макияжа, то я не буду молчать — не только ради себя, но и ради каждой девушки, которая хочет попробовать новую причёску или накрасить губы красной помадой. Отстаньте от меня. Мне 21. Я буду веселиться, играть и продолжать быть собой", — добавила актриса.

История нападок

Нападки со стороны СМИ и пользователей сети преследуют Милли почти всю её кинокарьеру. В 2022 году она в интервью подкасту The Guilty Feminist уже критиковала прессу за некорректные публикации. По словам актрисы, после достижения восемнадцатилетия она столкнулась с ещё большей сексуализацией в интернете и ощутила всю тяжесть современной медийной среды.

