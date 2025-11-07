Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун
© Instagram / milliebobbybrown by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 8:25

21 год и миллионы взглядов: нападки СМИ чуть не сломали звезду "Очень странных дел"

Милли Бобби Браун отметила эмоциональный стресс на BRIT Awards из-за давления таблоидов

Милли Бобби Браун открыто рассказала о том, как тяжело ей приходится под пристальным вниманием таблоидов. Актриса поделилась, что во время мартовского пресс-тура в поддержку фильма "Электрический штат" плакала почти каждый день. Причиной слёз стали не её профессиональные достижения, а постоянные нападки на внешний вид.

""Боже мой, что она сделала с лицом? Зачем она стала блондинкой? Она выглядит на 60 лет!” Я уважаю журналистику. Мне нравится читать статьи о моих любимых людях и узнавать, чем они занимаются. Я понимаю, что есть папарацци, пусть это и навязчиво, пусть даже мне это кажется отвратительным, — я знаю, что это ваша работа… Но не надо сразу же в заголовке нападать на меня. Это неправильно. Это издевательство, особенно по отношению к молодым девушкам, которые только начинают работать в этой индустрии", — сказала Милли Бобби Браун.

Давление и эмоциональный стресс

Милли отметила, что давление СМИ стало настолько сильным, что она даже расплакалась за кулисами церемонии BRIT Awards, прежде чем вручить награду Сабрине Карпентер.

"Я плакала, пока мне делали причёску и макияж. У меня навернулись слёзы, когда я увидела [Сабрину] за кулисами. Её мнение: "К чёрту их всех", что я и так знала, но когда слышишь, как кто-то другой это говорит, то думаешь: "Да! Точно!" Если вас действительно раздражает то, что я блондинка или наношу слишком много макияжа, то я не буду молчать — не только ради себя, но и ради каждой девушки, которая хочет попробовать новую причёску или накрасить губы красной помадой. Отстаньте от меня. Мне 21. Я буду веселиться, играть и продолжать быть собой", — добавила актриса.

История нападок

Нападки со стороны СМИ и пользователей сети преследуют Милли почти всю её кинокарьеру. В 2022 году она в интервью подкасту The Guilty Feminist уже критиковала прессу за некорректные публикации. По словам актрисы, после достижения восемнадцатилетия она столкнулась с ещё большей сексуализацией в интернете и ощутила всю тяжесть современной медийной среды.

Советы шаг за шагом

  1. Если вы начинающий артист, будьте готовы к критике, но отделяйте личное от профессионального.

  2. Научитесь выражать свои границы и отстаивать право на личное пространство.

  3. Поддержка друзей и коллег помогает справляться с давлением и эмоциональными стрессами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: реагировать на каждую негативную статью → Последствие: эмоциональное выгорание → Альтернатива: фильтровать критику, концентрируясь на конструктивной обратной связи.

  • Ошибка: подстраиваться под общественное мнение → Последствие: потеря идентичности → Альтернатива: сохранять свой стиль и личные предпочтения.

  • Ошибка: замалчивать негатив → Последствие: внутренний стресс → Альтернатива: открыто заявлять о своих чувствах и позициях.

А что если…

…в индустрии появится больше защиты молодых актёров от агрессивной критики? Это поможет снизить уровень давления и создать более здоровую среду для новичков.

FAQ

Как справляться с нападками?
Важно отделять личное от профессионального, общаться с поддерживающими людьми и концентрироваться на своих целях.

Что делать, если критикуют внешний вид?
Не нужно поддаваться давлению; выбирайте стиль и образ, который вам комфортен.

Как защитить молодых актёров от сексуализации в интернете?
Необходимо внедрять образовательные программы и системы поддержки в индустрии, а также публично обсуждать проблему.

Мифы и правда

  • Миф: знаменитости должны терпеть любую критику.
    Правда: каждый имеет право на личные границы и уважение.

  • Миф: онлайн-хейтеры не влияют на психику.
    Правда: постоянная критика может вызывать стресс и депрессию.

  • Миф: публичность всегда полезна для карьеры.
    Правда: чрезмерное внимание может навредить эмоциональному состоянию.

Интересные факты

  1. Милли Бобби Браун впервые открыто рассказала о слезах за кулисами на BRIT Awards.

  2. Актриса подвергается нападкам со стороны СМИ с начала кинокарьеры.

  3. Она активно отстаивает право молодых девушек быть собой и экспериментировать с образом.

Исторический контекст

  1. 2016 — дебют Милли Бобби Браун в сериале "Очень странные дела".

  2. 2022 — интервью подкасту The Guilty Feminist о критике и сексуализации.

  3. 2025 — рассказ о слезах на пресс-туре и BRIT Awards, публичное заявление о личных границах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Группа Death Grips подтвердила начало записи нового альбома сегодня в 0:49
Легенды хип-хопа снова в деле: новый альбом Death Grips может встряхнуть всю индустрию

Death Grips неожиданно объявили о начале работы над новым альбомом — после месяцев слухов и неопределённости. Что стоит за возвращением проекта?

Читать полностью » Иэн МакКеллен подтвердил возвращение Гэндальфа в фильм вчера в 21:53
Падение, переломы и чудо: как Иэн МакКеллен готовит Средиземье к новой битве

Иэн МакКеллен возвращается к роли Гэндальфа в новом фильме "Властелин Колец", несмотря на недавние травмы и долгий перерыв между проектами.

Читать полностью » Юридическая драма вчера в 20:52
Гламур или катастрофа? Юридическая драма с Ким Кардашьян шокировала критиков

Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила неожиданный приём критиков. Почему проект вызвал бурное обсуждение — разбор отзывов и контекста.

Читать полностью » Warner Bros. Discovery сообщила о начале производства вчера в 19:51
Стивен Спилберг и Коламбус оживляют культовый хоррор — к чему готовиться зрителям

Warner Bros. запускает "Гремлинов-3" спустя десятилетия после оригинала. Возвращаются ключевые авторы, а фанаты ждут, сохранит ли новая часть дух культовой франшизы.

Читать полностью » Словарь Collins признал термин вчера в 18:51
Термин из мира программистов неожиднно стал словом года — лингвисты не скрывают удивления

Слово "vibe coding" неожиданно стало одним из главных терминов года. Разбираемся, почему новая практика программирования стремительно меняет подход к созданию цифровых продуктов.

Читать полностью » Меган Маркл вернулась к актёрской карьере в сериале Amazon MGM — источник People вчера в 16:09
От британской королевской семьи до съёмочной площадки: Меган Маркл снова шокирует фанатов

Меган Маркл впервые за восемь лет возвращается к актёрской карьере, снимаясь в сериале Amazon MGM. Как герцогиня справится с новым этапом жизни?

Читать полностью » Певица Кристина Перри подала на развод с мужем Полом Костабилом вчера в 15:01
После трагедии и радости: певица Кристина Перри подала документы, которые поразили Голливуд

Кристина Перри подала на развод с Полом Костабилом после семи лет брака, сохранив заботу о дочерях и финансовую стабильность.

Читать полностью » Рэпер Young Bleed умер в Лас-Вегасе от аневризмы головного мозга вчера в 14:49
Когда кажется, что всё в порядке: аневризма разрушила жизнь известного рэпера

Американский рэпер Young Bleed скончался в 51 год от аневризмы головного мозга, оставив поклонников и семью в шоке.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автоэксперт Дмитрий Попов: важно уметь парковаться без помощи парктроников
Питомцы
Закрытая дверь нарушает у кошек чувство контроля над пространством
Дом
Таблетки для посудомоечной машины помогают очистить стиральную машину и устранить запахи
Авто и мото
Онлайн-продажи автомобилей в Европе и России выросли более чем на 700 % к концу 2024 года — Александр Коротков
Красота и здоровье
Небольшие порции сливочного масла не вызывают вздутия и болей — Екатерина Григорович
Туризм
Командировка без стресса: 8 советов, как организовать путешествие
Красота и здоровье
Профессор Аржана Бычкова: средства с декспантенолом укрепляют волосы
Спорт и фитнес
Лёгкие упражнения с гантелями помогают укрепить мышцы без перегрузки — Стив Зим
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet