Раньше считала пшёнку скучной — пока не попробовала эти рецепты

Пшено часто недооценивают, вспоминая о нём лишь в контексте утренней каши или супа. Но эта солнечно-жёлтая крупа способна на большее. Она сытная, безглютеновая, богата витаминами и идеально подходит для экспериментов — как с солёными, так и сладкими блюдами. Вот 15 рецептов, которые покажут пшено с новой стороны.

Что нужно знать о пшене

Пшено делают из проса, а не из пшеницы — и именно поэтому в нём нет глютена.

Крупа богата белком, фолиевой кислотой и витаминами группы B, а низкий гликемический индекс делает её подходящей даже для диабетического меню.

Чтобы блюдо получилось вкусным:

• тщательно промывайте крупу, пока вода не станет прозрачной;

• при желании замочите на 10 минут в горячей воде, чтобы убрать горечь;

• варите в пропорции 1:3 (на стакан пшена — три стакана воды).

1. Пшенники

Постные котлетки без муки и глютена. Готовятся из отварного пшена и яблока, вместо яйца — перетёртая мякоть фрукта.

Как подать: со сметаной, мёдом или домашним вареньем. Отличный вариант полезного завтрака.

2. Пикантный салат с морковной заправкой

Яркий тёплый салат с пшеном, тыквой и свёклой. Изюминка — морковно-имбирная заправка с чесноком и кунжутом.

"Морковная заправка делает пшено насыщенным и ароматным даже без масла", — отметила автор рецепта Ирина Пакалова.

3. Запечённая пшённая каша

Традиционное блюдо в новом формате. Отварите пшено, добавьте изюм и корицу, а затем отправьте в духовку до золотистой корочки. Получится нежная каша-десерт.

4. Уха из форели с пшеном

Душистый суп с форелью и мелкими окуньками. Крупа делает бульон густым и питательным, а свежий сельдерей и лимон — ароматным и свежим.

5. Открытый пирог с овощами

Основу из творожного теста наполняют пшеном, сыром, зеленью и кольцами помидоров. Перед подачей в центр разбивают яйцо и запекают до готовности.

Итог — лёгкий пирог, похожий на овощной киш, но с более домашним вкусом.

6. Пшённые палочки с сыром и укропом

Хрустящие закусочные "печенья" из пшена, муки, масла и сыра. Идеальны для перекуса или как альтернатива сухарикам к супу.

Совет: добавьте немного чеснока и свежего укропа — аромат станет сильнее.

7. Тыквенно-пшённая каша с яблоком

Детская классика в новой версии. К тыкве и пшену добавьте изюм, ванильный сахар и немного корицы — получится уютный десерт, напоминающий рисовый пудинг.

8. Пшённо-творожные лепёшки

Плотные, сытные, но нежные внутри. Основные ингредиенты — пшено, творог и сливочный сыр. Отличная альтернатива сырникам.

Готовьте вечером, а утром просто разогрейте — и завтрак готов.

9. Суп-гуляш с куриными желудочками

Сытное первое блюдо, в котором пшено заменяет картошку. Крупно нарезанные овощи и насыщенный бульон делают вкус густым и домашним.

10. Старорусская драчена

Проверенный временем рецепт: яйца, простокваша, немного муки и пшено. Всё перемешивается и запекается 30 минут до румяной корочки.

По текстуре драчена напоминает омлет-запеканку — нежно, сытно и просто.

11. Конфеты из пшена с орехами и шоколадом

Полезный десерт без сахара и муки. Смешайте пшено, орехи, растопленный шоколад и скатайте шарики. Обваляйте в какао с пудрой.

Через 30 минут в морозилке получите домашние трюфели.

12. Пшённая запеканка с лаймовым сиропом

Деликатное блюдо с цитрусовой ноткой. В основе — пшено, сметана, топлёное молоко и немного цедры. Готовая запеканка заливается сиропом из лайма и лимона.

"Такую запеканку подают как десерт — она освежает и радует ароматом", — пояснила Ирина Пакалова.

13. Запеканка с курицей и сыром

Пшено сочетается с курицей и луком-пореем, превращаясь в полноценный ужин. Готовится в духовке меньше часа, особенно быстро — с филе.

14. Зерновой хлеб без муки

Бездрожжевая выпечка из пшена, зелёной гречки и семян. Благодаря кокосовому маслу хлеб получается плотным, но мягким.

Подходит для веганов и тех, кто придерживается безглютеновой диеты.

15. Курица с пшеном и капустой

Полноценное блюдо "два в одном". Капуста и крупа служат одновременно гарниром и начинкой для птицы. Добавьте немного бекона — получится ароматно и сытно.

Таблица "Сравнение": сладкие и несладкие блюда с пшеном

Категория Примеры Время приготовления Особенность Сладкие каша, запеканка, конфеты 30-60 мин Нежные, ароматные Несладкие пирог, салат, суп, курица 40-90 мин Сытные, универсальные

Советы шаг за шагом

Всегда промывайте пшено перед варкой, иначе оно может горчить. Для рассыпчатой текстуры уменьшайте количество воды. Не варите крупу дольше 30 минут — она потеряет форму. Добавляйте сливочное масло в готовое блюдо, чтобы усилить вкус.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Использовать старое пшено Горечь Замочить в горячей воде Переварить крупу Каша "склеивается" Соблюдать пропорцию 1:3 Добавить холодное молоко Свёртывание белков Вливать подогретое Не промывать Мутная, вязкая масса Промывать 5-6 раз до прозрачности

FAQ

Можно ли готовить пшено на растительном молоке?

Да, особенно вкусно с кокосовым или овсяным.

Как хранить готовое пшено?

До трёх дней в холодильнике в герметичном контейнере.

Можно ли использовать пшено в салатах?

Конечно. Остуженная крупа отлично сочетается с овощами и орехами.

Мифы и правда

Миф: Пшено — еда только для завтраков.

Правда: Оно подходит и для ужинов, супов и даже десертов.

Миф: Пшено сложно готовить.

Правда: Важно лишь выбрать свежую крупу и промывать её правильно.

Миф: Без сахара каша безвкусная.

Правда: Фрукты, мёд и орехи делают её яркой и полезной.

3 интересных факта

• В древней Руси пшено называли "золотой крупой" — из-за яркого цвета и ценности.

• Крупа богата магнием, который укрепляет нервы и мышцы.

• Пшено улучшает обмен веществ и помогает поддерживать энергию весь день.

Исторический контекст

Пшённые блюда появились ещё в Древней Руси — их готовили в печи с молоком, мёдом и ягодами. Со временем пшено стало повседневным продуктом, но сейчас вновь возвращается на кухни — уже в виде изысканных салатов, десертов и запеканок.