Раньше считала пшёнку скучной — пока не попробовала эти рецепты
Пшено часто недооценивают, вспоминая о нём лишь в контексте утренней каши или супа. Но эта солнечно-жёлтая крупа способна на большее. Она сытная, безглютеновая, богата витаминами и идеально подходит для экспериментов — как с солёными, так и сладкими блюдами. Вот 15 рецептов, которые покажут пшено с новой стороны.
Что нужно знать о пшене
Пшено делают из проса, а не из пшеницы — и именно поэтому в нём нет глютена.
Крупа богата белком, фолиевой кислотой и витаминами группы B, а низкий гликемический индекс делает её подходящей даже для диабетического меню.
Чтобы блюдо получилось вкусным:
• тщательно промывайте крупу, пока вода не станет прозрачной;
• при желании замочите на 10 минут в горячей воде, чтобы убрать горечь;
• варите в пропорции 1:3 (на стакан пшена — три стакана воды).
1. Пшенники
Постные котлетки без муки и глютена. Готовятся из отварного пшена и яблока, вместо яйца — перетёртая мякоть фрукта.
Как подать: со сметаной, мёдом или домашним вареньем. Отличный вариант полезного завтрака.
2. Пикантный салат с морковной заправкой
Яркий тёплый салат с пшеном, тыквой и свёклой. Изюминка — морковно-имбирная заправка с чесноком и кунжутом.
"Морковная заправка делает пшено насыщенным и ароматным даже без масла", — отметила автор рецепта Ирина Пакалова.
3. Запечённая пшённая каша
Традиционное блюдо в новом формате. Отварите пшено, добавьте изюм и корицу, а затем отправьте в духовку до золотистой корочки. Получится нежная каша-десерт.
4. Уха из форели с пшеном
Душистый суп с форелью и мелкими окуньками. Крупа делает бульон густым и питательным, а свежий сельдерей и лимон — ароматным и свежим.
5. Открытый пирог с овощами
Основу из творожного теста наполняют пшеном, сыром, зеленью и кольцами помидоров. Перед подачей в центр разбивают яйцо и запекают до готовности.
Итог — лёгкий пирог, похожий на овощной киш, но с более домашним вкусом.
6. Пшённые палочки с сыром и укропом
Хрустящие закусочные "печенья" из пшена, муки, масла и сыра. Идеальны для перекуса или как альтернатива сухарикам к супу.
Совет: добавьте немного чеснока и свежего укропа — аромат станет сильнее.
7. Тыквенно-пшённая каша с яблоком
Детская классика в новой версии. К тыкве и пшену добавьте изюм, ванильный сахар и немного корицы — получится уютный десерт, напоминающий рисовый пудинг.
8. Пшённо-творожные лепёшки
Плотные, сытные, но нежные внутри. Основные ингредиенты — пшено, творог и сливочный сыр. Отличная альтернатива сырникам.
Готовьте вечером, а утром просто разогрейте — и завтрак готов.
9. Суп-гуляш с куриными желудочками
Сытное первое блюдо, в котором пшено заменяет картошку. Крупно нарезанные овощи и насыщенный бульон делают вкус густым и домашним.
10. Старорусская драчена
Проверенный временем рецепт: яйца, простокваша, немного муки и пшено. Всё перемешивается и запекается 30 минут до румяной корочки.
По текстуре драчена напоминает омлет-запеканку — нежно, сытно и просто.
11. Конфеты из пшена с орехами и шоколадом
Полезный десерт без сахара и муки. Смешайте пшено, орехи, растопленный шоколад и скатайте шарики. Обваляйте в какао с пудрой.
Через 30 минут в морозилке получите домашние трюфели.
12. Пшённая запеканка с лаймовым сиропом
Деликатное блюдо с цитрусовой ноткой. В основе — пшено, сметана, топлёное молоко и немного цедры. Готовая запеканка заливается сиропом из лайма и лимона.
"Такую запеканку подают как десерт — она освежает и радует ароматом", — пояснила Ирина Пакалова.
13. Запеканка с курицей и сыром
Пшено сочетается с курицей и луком-пореем, превращаясь в полноценный ужин. Готовится в духовке меньше часа, особенно быстро — с филе.
14. Зерновой хлеб без муки
Бездрожжевая выпечка из пшена, зелёной гречки и семян. Благодаря кокосовому маслу хлеб получается плотным, но мягким.
Подходит для веганов и тех, кто придерживается безглютеновой диеты.
15. Курица с пшеном и капустой
Полноценное блюдо "два в одном". Капуста и крупа служат одновременно гарниром и начинкой для птицы. Добавьте немного бекона — получится ароматно и сытно.
Таблица "Сравнение": сладкие и несладкие блюда с пшеном
|Категория
|Примеры
|Время приготовления
|Особенность
|Сладкие
|каша, запеканка, конфеты
|30-60 мин
|Нежные, ароматные
|Несладкие
|пирог, салат, суп, курица
|40-90 мин
|Сытные, универсальные
Советы шаг за шагом
-
Всегда промывайте пшено перед варкой, иначе оно может горчить.
-
Для рассыпчатой текстуры уменьшайте количество воды.
-
Не варите крупу дольше 30 минут — она потеряет форму.
-
Добавляйте сливочное масло в готовое блюдо, чтобы усилить вкус.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Использовать старое пшено
|Горечь
|Замочить в горячей воде
|Переварить крупу
|Каша "склеивается"
|Соблюдать пропорцию 1:3
|Добавить холодное молоко
|Свёртывание белков
|Вливать подогретое
|Не промывать
|Мутная, вязкая масса
|Промывать 5-6 раз до прозрачности
FAQ
Можно ли готовить пшено на растительном молоке?
Да, особенно вкусно с кокосовым или овсяным.
Как хранить готовое пшено?
До трёх дней в холодильнике в герметичном контейнере.
Можно ли использовать пшено в салатах?
Конечно. Остуженная крупа отлично сочетается с овощами и орехами.
Мифы и правда
Миф: Пшено — еда только для завтраков.
Правда: Оно подходит и для ужинов, супов и даже десертов.
Миф: Пшено сложно готовить.
Правда: Важно лишь выбрать свежую крупу и промывать её правильно.
Миф: Без сахара каша безвкусная.
Правда: Фрукты, мёд и орехи делают её яркой и полезной.
3 интересных факта
• В древней Руси пшено называли "золотой крупой" — из-за яркого цвета и ценности.
• Крупа богата магнием, который укрепляет нервы и мышцы.
• Пшено улучшает обмен веществ и помогает поддерживать энергию весь день.
Исторический контекст
Пшённые блюда появились ещё в Древней Руси — их готовили в печи с молоком, мёдом и ягодами. Со временем пшено стало повседневным продуктом, но сейчас вновь возвращается на кухни — уже в виде изысканных салатов, десертов и запеканок.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru