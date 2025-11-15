Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пшенная каша
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 23:01

Раньше считала пшёнку скучной — пока не попробовала эти рецепты

Ирина Пакалова: морковная заправка делает блюда с пшеном ароматными даже без масла

Пшено часто недооценивают, вспоминая о нём лишь в контексте утренней каши или супа. Но эта солнечно-жёлтая крупа способна на большее. Она сытная, безглютеновая, богата витаминами и идеально подходит для экспериментов — как с солёными, так и сладкими блюдами. Вот 15 рецептов, которые покажут пшено с новой стороны.

Что нужно знать о пшене

Пшено делают из проса, а не из пшеницы — и именно поэтому в нём нет глютена.
Крупа богата белком, фолиевой кислотой и витаминами группы B, а низкий гликемический индекс делает её подходящей даже для диабетического меню.

Чтобы блюдо получилось вкусным:
• тщательно промывайте крупу, пока вода не станет прозрачной;
• при желании замочите на 10 минут в горячей воде, чтобы убрать горечь;
• варите в пропорции 1:3 (на стакан пшена — три стакана воды).

1. Пшенники

Постные котлетки без муки и глютена. Готовятся из отварного пшена и яблока, вместо яйца — перетёртая мякоть фрукта.

Как подать: со сметаной, мёдом или домашним вареньем. Отличный вариант полезного завтрака.

2. Пикантный салат с морковной заправкой

Яркий тёплый салат с пшеном, тыквой и свёклой. Изюминка — морковно-имбирная заправка с чесноком и кунжутом.

"Морковная заправка делает пшено насыщенным и ароматным даже без масла", — отметила автор рецепта Ирина Пакалова.

3. Запечённая пшённая каша

Традиционное блюдо в новом формате. Отварите пшено, добавьте изюм и корицу, а затем отправьте в духовку до золотистой корочки. Получится нежная каша-десерт.

4. Уха из форели с пшеном

Душистый суп с форелью и мелкими окуньками. Крупа делает бульон густым и питательным, а свежий сельдерей и лимон — ароматным и свежим.

5. Открытый пирог с овощами

Основу из творожного теста наполняют пшеном, сыром, зеленью и кольцами помидоров. Перед подачей в центр разбивают яйцо и запекают до готовности.

Итог — лёгкий пирог, похожий на овощной киш, но с более домашним вкусом.

6. Пшённые палочки с сыром и укропом

Хрустящие закусочные "печенья" из пшена, муки, масла и сыра. Идеальны для перекуса или как альтернатива сухарикам к супу.

Совет: добавьте немного чеснока и свежего укропа — аромат станет сильнее.

7. Тыквенно-пшённая каша с яблоком

Детская классика в новой версии. К тыкве и пшену добавьте изюм, ванильный сахар и немного корицы — получится уютный десерт, напоминающий рисовый пудинг.

8. Пшённо-творожные лепёшки

Плотные, сытные, но нежные внутри. Основные ингредиенты — пшено, творог и сливочный сыр. Отличная альтернатива сырникам.

Готовьте вечером, а утром просто разогрейте — и завтрак готов.

9. Суп-гуляш с куриными желудочками

Сытное первое блюдо, в котором пшено заменяет картошку. Крупно нарезанные овощи и насыщенный бульон делают вкус густым и домашним.

10. Старорусская драчена

Проверенный временем рецепт: яйца, простокваша, немного муки и пшено. Всё перемешивается и запекается 30 минут до румяной корочки.

По текстуре драчена напоминает омлет-запеканку — нежно, сытно и просто.

11. Конфеты из пшена с орехами и шоколадом

Полезный десерт без сахара и муки. Смешайте пшено, орехи, растопленный шоколад и скатайте шарики. Обваляйте в какао с пудрой.

Через 30 минут в морозилке получите домашние трюфели.

12. Пшённая запеканка с лаймовым сиропом

Деликатное блюдо с цитрусовой ноткой. В основе — пшено, сметана, топлёное молоко и немного цедры. Готовая запеканка заливается сиропом из лайма и лимона.

"Такую запеканку подают как десерт — она освежает и радует ароматом", — пояснила Ирина Пакалова.

13. Запеканка с курицей и сыром

Пшено сочетается с курицей и луком-пореем, превращаясь в полноценный ужин. Готовится в духовке меньше часа, особенно быстро — с филе.

14. Зерновой хлеб без муки

Бездрожжевая выпечка из пшена, зелёной гречки и семян. Благодаря кокосовому маслу хлеб получается плотным, но мягким.

Подходит для веганов и тех, кто придерживается безглютеновой диеты.

15. Курица с пшеном и капустой

Полноценное блюдо "два в одном". Капуста и крупа служат одновременно гарниром и начинкой для птицы. Добавьте немного бекона — получится ароматно и сытно.

Таблица "Сравнение": сладкие и несладкие блюда с пшеном

Категория Примеры Время приготовления Особенность
Сладкие каша, запеканка, конфеты 30-60 мин Нежные, ароматные
Несладкие пирог, салат, суп, курица 40-90 мин Сытные, универсальные

Советы шаг за шагом

  1. Всегда промывайте пшено перед варкой, иначе оно может горчить.

  2. Для рассыпчатой текстуры уменьшайте количество воды.

  3. Не варите крупу дольше 30 минут — она потеряет форму.

  4. Добавляйте сливочное масло в готовое блюдо, чтобы усилить вкус.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Использовать старое пшено Горечь Замочить в горячей воде
Переварить крупу Каша "склеивается" Соблюдать пропорцию 1:3
Добавить холодное молоко Свёртывание белков Вливать подогретое
Не промывать Мутная, вязкая масса Промывать 5-6 раз до прозрачности

FAQ

Можно ли готовить пшено на растительном молоке?
Да, особенно вкусно с кокосовым или овсяным.

Как хранить готовое пшено?
До трёх дней в холодильнике в герметичном контейнере.

Можно ли использовать пшено в салатах?
Конечно. Остуженная крупа отлично сочетается с овощами и орехами.

Мифы и правда

Миф: Пшено — еда только для завтраков.
Правда: Оно подходит и для ужинов, супов и даже десертов.

Миф: Пшено сложно готовить.
Правда: Важно лишь выбрать свежую крупу и промывать её правильно.

Миф: Без сахара каша безвкусная.
Правда: Фрукты, мёд и орехи делают её яркой и полезной.

3 интересных факта

• В древней Руси пшено называли "золотой крупой" — из-за яркого цвета и ценности.
• Крупа богата магнием, который укрепляет нервы и мышцы.
• Пшено улучшает обмен веществ и помогает поддерживать энергию весь день.

Исторический контекст

Пшённые блюда появились ещё в Древней Руси — их готовили в печи с молоком, мёдом и ягодами. Со временем пшено стало повседневным продуктом, но сейчас вновь возвращается на кухни — уже в виде изысканных салатов, десертов и запеканок.

