Крупа без глютена, но с характером: пшено назвали солнечным лекарством для сердца
Пшено, знакомое каждому с детства, — это очищенные зерна проса, одного из древнейших злаков на планете. Первые следы его возделывания находят в Китае и Монголии — археологи обнаружили там амбары с запасами проса возрастом около восьми тысяч лет. Постепенно крупа добралась до Европы, а в III веке до н. э. — и до Руси.
Пшенная каша быстро стала символом достатка и благополучия. Её готовили на княжеских пиршествах и семейных торжествах, брали в походы и включали в постное меню. Народ называл её "укрепляющей тело и дух" — не случайно, ведь пшено давало энергию, которой хватало на целый день.
Что делает пшено особенным
Пшенная крупа — это источник растительного белка, клетчатки, витаминов B1, B2, B5, PP и множества микроэлементов: железа, магния, меди, кальция, марганца и фтора. Она содержит восемь незаменимых аминокислот, включая гистидин и триптофан, а также ненасыщенные жирные кислоты, поддерживающие здоровье сердца и сосудов.
Энергетическая ценность пшена — около 378 ккал на 100 г, но в готовом виде оно становится менее калорийным и хорошо усваивается.
Сравнение популярных круп
|Крупа
|Белки (г)
|Углеводы (г)
|Клетчатка (г)
|Калорийность (ккал)
|Особенности
|Пшено
|11
|69
|3.6
|378
|Не содержит глютен, богато витаминами группы B
|Гречка
|13
|68
|3.3
|343
|Источник рутина и железа
|Овсянка
|12
|65
|8
|355
|Содержит бета-глюканы, снижает холестерин
|Рис
|7
|78
|2.4
|344
|Легко переваривается, подходит при диете
Польза пшенной каши
-
Улучшает пищеварение. Пшено действует как мягкий пребиотик, поддерживая баланс микрофлоры кишечника.
-
Поддерживает сердце и сосуды. Снижает уровень холестерина и очищает сосуды от бляшек.
-
Помогает контролировать вес. Медленные углеводы и липотропные свойства препятствуют накоплению жира.
-
Повышает настроение. Триптофан способствует выработке серотонина, снижает стресс и улучшает сон.
-
Укрепляет иммунитет. Антиоксиданты защищают клетки и помогают организму очищаться от токсинов.
Как приготовить идеальную пшёнку
-
Промойте крупу до прозрачной воды и залейте горячей водой на 3-5 часов.
-
Варите в пропорции 1:2 (пшено: вода) в кастрюле с толстым дном.
-
Для рассыпчатой каши варите 20-25 минут на слабом огне.
-
Для молочной каши можно сначала довести пшено до полуготовности на воде, затем добавить молоко и масло.
-
После варки оставьте кашу "доходить" под крышкой 10-15 минут — вкус станет мягче и насыщеннее.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использовать старое или прогоркшее пшено.
Последствие: горький вкус, неприятный запах.
Альтернатива: выбирайте крупу ярко-жёлтого цвета с маркировкой ГОСТ 572-60.
-
Ошибка: не замачивать пшено перед варкой.
Последствие: потеря вкуса, горечь.
Альтернатива: выдержите крупу в горячей воде несколько часов.
-
Ошибка: хранить в открытой упаковке.
Последствие: появление насекомых и влаги.
Альтернатива: пересыпьте в стеклянную банку с плотной крышкой.
А что если есть пшёнку каждый день?
При регулярном употреблении пшенная каша укрепляет мышцы, улучшает обмен веществ, делает кожу и волосы здоровыми. Но избыток может вызвать запоры, поэтому людям с нарушениями пищеварения важно соблюдать меру.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Легко усваивается
|Может вызывать запоры
|Не содержит глютен
|Снижает усвоение йода
|Богата витаминами
|Требует правильного хранения
|Подходит для детей и взрослых
|Противопоказана при гипотиреозе
Советы шаг за шагом
-
Добавьте к каше тыкву - блюдо станет ярким и солнечным.
-
Для завтрака смешайте пшено с сыром и яйцом - получите питательный вариант для всей семьи.
-
Попробуйте пшённый плов с куриными сердечками - насыщенное и ароматное блюдо.
-
В сладком варианте каша сочетается с яблоками, мёдом и изюмом.
"Пшенная каша — важная часть рациона, но даже полезный продукт может навредить, если его неправильно хранить", — отметили эксперты "Едим Дома".
Мифы и правда
-
Миф: пшено — корм для птиц.
Правда: это древнейший злак, богатый питательными веществами.
-
Миф: от пшёнки толстеют.
Правда: наоборот, она помогает контролировать вес.
-
Миф: в пшене нет пользы после варки.
Правда: теряется лишь малая часть витаминов, а усвоение улучшается.
FAQ
Как выбрать качественное пшено?
Берите крупу ярко-жёлтого цвета, без посторонних запахов и примесей.
Сколько стоит пшено?
Средняя цена — от 70 до 120 рублей за килограмм, в зависимости от сорта и производителя.
Что лучше — пшено или гречка?
Гречка богаче железом, но пшено — отличный источник витаминов группы B и не содержит глютен.
3 интересных факта
-
В древней Руси пшённую кашу ели князья после заключения мирных договоров — как символ честности.
-
Из пшена делают не только каши, но и домашние скрабы для лица.
-
В некоторых регионах Украины пшёнку называют "жовта манна" — жёлтым сокровищем.
Исторический контекст
Пшено всегда было символом плодородия и достатка. В старину кашу варили на свадьбах и поминках, считая её блюдом, объединяющим поколения. Сегодня, спустя тысячелетия, "золотая крупа" вновь становится частью здорового образа жизни и возвращается на наши столы не как дань традиции, а как выбор осознанного питания.
