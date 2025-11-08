Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 21:46

Крупа без глютена, но с характером: пшено назвали солнечным лекарством для сердца

Эксперты по питанию: пшённая каша укрепляет иммунитет и улучшает настроение

Пшено, знакомое каждому с детства, — это очищенные зерна проса, одного из древнейших злаков на планете. Первые следы его возделывания находят в Китае и Монголии — археологи обнаружили там амбары с запасами проса возрастом около восьми тысяч лет. Постепенно крупа добралась до Европы, а в III веке до н. э. — и до Руси.

Пшенная каша быстро стала символом достатка и благополучия. Её готовили на княжеских пиршествах и семейных торжествах, брали в походы и включали в постное меню. Народ называл её "укрепляющей тело и дух" — не случайно, ведь пшено давало энергию, которой хватало на целый день.

Что делает пшено особенным

Пшенная крупа — это источник растительного белка, клетчатки, витаминов B1, B2, B5, PP и множества микроэлементов: железа, магния, меди, кальция, марганца и фтора. Она содержит восемь незаменимых аминокислот, включая гистидин и триптофан, а также ненасыщенные жирные кислоты, поддерживающие здоровье сердца и сосудов.

Энергетическая ценность пшена — около 378 ккал на 100 г, но в готовом виде оно становится менее калорийным и хорошо усваивается.

Сравнение популярных круп

Крупа Белки (г) Углеводы (г) Клетчатка (г) Калорийность (ккал) Особенности
Пшено 11 69 3.6 378 Не содержит глютен, богато витаминами группы B
Гречка 13 68 3.3 343 Источник рутина и железа
Овсянка 12 65 8 355 Содержит бета-глюканы, снижает холестерин
Рис 7 78 2.4 344 Легко переваривается, подходит при диете

Польза пшенной каши

  1. Улучшает пищеварение. Пшено действует как мягкий пребиотик, поддерживая баланс микрофлоры кишечника.

  2. Поддерживает сердце и сосуды. Снижает уровень холестерина и очищает сосуды от бляшек.

  3. Помогает контролировать вес. Медленные углеводы и липотропные свойства препятствуют накоплению жира.

  4. Повышает настроение. Триптофан способствует выработке серотонина, снижает стресс и улучшает сон.

  5. Укрепляет иммунитет. Антиоксиданты защищают клетки и помогают организму очищаться от токсинов.

Как приготовить идеальную пшёнку

  1. Промойте крупу до прозрачной воды и залейте горячей водой на 3-5 часов.

  2. Варите в пропорции 1:2 (пшено: вода) в кастрюле с толстым дном.

  3. Для рассыпчатой каши варите 20-25 минут на слабом огне.

  4. Для молочной каши можно сначала довести пшено до полуготовности на воде, затем добавить молоко и масло.

  5. После варки оставьте кашу "доходить" под крышкой 10-15 минут — вкус станет мягче и насыщеннее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать старое или прогоркшее пшено.
    Последствие: горький вкус, неприятный запах.
    Альтернатива: выбирайте крупу ярко-жёлтого цвета с маркировкой ГОСТ 572-60.

  • Ошибка: не замачивать пшено перед варкой.
    Последствие: потеря вкуса, горечь.
    Альтернатива: выдержите крупу в горячей воде несколько часов.

  • Ошибка: хранить в открытой упаковке.
    Последствие: появление насекомых и влаги.
    Альтернатива: пересыпьте в стеклянную банку с плотной крышкой.

А что если есть пшёнку каждый день?

При регулярном употреблении пшенная каша укрепляет мышцы, улучшает обмен веществ, делает кожу и волосы здоровыми. Но избыток может вызвать запоры, поэтому людям с нарушениями пищеварения важно соблюдать меру.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Легко усваивается Может вызывать запоры
Не содержит глютен Снижает усвоение йода
Богата витаминами Требует правильного хранения
Подходит для детей и взрослых Противопоказана при гипотиреозе

Советы шаг за шагом

  • Добавьте к каше тыкву - блюдо станет ярким и солнечным.

  • Для завтрака смешайте пшено с сыром и яйцом - получите питательный вариант для всей семьи.

  • Попробуйте пшённый плов с куриными сердечками - насыщенное и ароматное блюдо.

  • В сладком варианте каша сочетается с яблоками, мёдом и изюмом.

"Пшенная каша — важная часть рациона, но даже полезный продукт может навредить, если его неправильно хранить", — отметили эксперты "Едим Дома".

Мифы и правда

  • Миф: пшено — корм для птиц.
    Правда: это древнейший злак, богатый питательными веществами.

  • Миф: от пшёнки толстеют.
    Правда: наоборот, она помогает контролировать вес.

  • Миф: в пшене нет пользы после варки.
    Правда: теряется лишь малая часть витаминов, а усвоение улучшается.

FAQ

Как выбрать качественное пшено?
Берите крупу ярко-жёлтого цвета, без посторонних запахов и примесей.

Сколько стоит пшено?
Средняя цена — от 70 до 120 рублей за килограмм, в зависимости от сорта и производителя.

Что лучше — пшено или гречка?
Гречка богаче железом, но пшено — отличный источник витаминов группы B и не содержит глютен.

3 интересных факта

  1. В древней Руси пшённую кашу ели князья после заключения мирных договоров — как символ честности.

  2. Из пшена делают не только каши, но и домашние скрабы для лица.

  3. В некоторых регионах Украины пшёнку называют "жовта манна" — жёлтым сокровищем.

Исторический контекст

Пшено всегда было символом плодородия и достатка. В старину кашу варили на свадьбах и поминках, считая её блюдом, объединяющим поколения. Сегодня, спустя тысячелетия, "золотая крупа" вновь становится частью здорового образа жизни и возвращается на наши столы не как дань традиции, а как выбор осознанного питания.

