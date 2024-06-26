Исследователи из Новосибирского государственного технического университета НЭТИ модернизировали прибор для лабораторной диагностики молока, что позволило ускорить анализ в 2-3 раза и минимизировать человеческий фактор. Обновленная система автоматизирует подготовку и анализ проб, освобождая лаборанта на 40 минут для других задач.

Прибор теперь способен проводить анализ по 14 параметрам, включая содержание жира и белка. Улучшения касаются механической и программно-аппаратной частей, что обеспечивает повышение производительности и объективности результатов, а также помогает экономить ресурсы фермерских хозяйств, сообщает ТАСС.

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