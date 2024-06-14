Онколог Николь Эндрюс указала на положительное влияние молочных продуктов, особенно творога и нежирного сыра, на защиту от колоректального рака благодаря высокому содержанию кальция. Она также подчеркнула важность включения в рацион растительного белка, такого как орехи, семечки, фасоль, тофу и соя, которые богаты клетчаткой и полезными волокнами, способствующими хорошему пищеварению и предотвращению воспалений.

Также Эндрюс порекомендовала употреблять разнообразные источники белка, включая нежирное мясо птицы, рыбу, яйца и морепродукты, при этом ограничив потребление красного и обработанного мяса до минимума.

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