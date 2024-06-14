Онколог Николь Эндрюс указала на положительное влияние молочных продуктов, особенно творога и нежирного сыра, на защиту от колоректального рака благодаря высокому содержанию кальция. Она также подчеркнула важность включения в рацион растительного белка, такого как орехи, семечки, фасоль, тофу и соя, которые богаты клетчаткой и полезными волокнами, способствующими хорошему пищеварению и предотвращению воспалений.
Также Эндрюс порекомендовала употреблять разнообразные источники белка, включая нежирное мясо птицы, рыбу, яйца и морепродукты, при этом ограничив потребление красного и обработанного мяса до минимума.
Фото: commons.wikimedia.org/Platonk (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Reuters: США провели секретную кампанию против Китая в разгар Covid-19
В разгар пандемии военные США провели тайную кампанию портив китайской вакцины, чтобы ослабить влияние КНР на Филиппинах.
Путин заявил, что Запад ответит за кражу российских активов
Президент России Владимир Путин назвал заморозку российских активов на Западе кражей и заявил, что они не останутся безнаказанными.
Терапевт Баркулова: переутомление на даче может привести к инфракту
Терапевт Анна Баркулова предупредила, что переутомление на даче может привести к инфаркту, особенно в летний период.
В России выяснили, что посещение бани способствует улучшению кровообращения
Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета рассказали о пользе бани для здоровья.