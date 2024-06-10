В летнюю жару следует с осторожностью относиться к употреблению молочных продуктов, рыбы и морепродуктов, а также к блюдам с сырыми яйцами, предупреждает гастроэнтеролог Евгения Зарубина. Необходимо избегать употребления домашних консервов, старше года, и быть внимательными к срокам годности продуктов.
Мясные блюда должны быть свежими, без признаков порчи. Вместо майонезных заправок рекомендуется использовать растительное масло.
Врач также посоветовала избегать алкогольных напитков в жару, поскольку они могут усугубить состояние здоровья и вызвать обострение хронических заболеваний.
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