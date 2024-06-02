Оленье молоко, широко используемое северными народами, является одним из самых калорийных среди всех видов молока животного происхождения. Это молоко содержит в три раза больше белка и в пять раз больше жира по сравнению с коровьим, сообщает Газета.Ру.
Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова из медицинской компании СберЗдоровье отметила, что оленье молоко обладает высокой антиоксидантной способностью, защищающей организм от окислительных процессов, которые могут привести к сердечным заболеваниям и раку. Однако из-за высокого содержания жиров (2725 ккал на 1 кг продукта) его рекомендуется разбавлять водой для избежания дискомфорта в ЖКТ.
Вкус оленьего молока описывается как насыщенный, терпкий и слегка резкий, что может не подходить всем для употребления в сыром виде. Эксперт РАН Остроухова добавила, что включение оленьего молока в рацион пожилых людей может повысить их работоспособность и укрепить мышцы.
Фото: commons.wikimedia.org/Bestalex (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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