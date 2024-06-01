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Диетолог Соломатина: растительное молоко содержит множество полезных элементов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:42

Диетолог Соломатина: растительное молоко содержит множество полезных элементов

Диетолог Елена Соломатина обсудила пользу растительного молока, отмечая, что оно не может полностью заменить коровье молоко из-за различий в составе и пользе. Растительное молоко содержит полезные элементы исходного продукта, например магний и витамин Е в миндальном молоке, и предлагает преимущество в виде отсутствия животного жира, что может быть полезно для контроля уровня холестерина, сообщает Вечерняя Москва.

Тем не менее, диетолог предостерегла от полного отказа от животного молока, указывая на необходимость белка и микроэлементов, которые трудно получить только из растительных источников.

Врач также успокоила потребителей относительно добавок в растительном молоке, объясняя, что они не представляют опасности, и подчеркнула важность сбалансированного питания, включающего разнообразие продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org/Alon-De-Lon (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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