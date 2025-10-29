6 тысяч тонн молока и только положительный тренд: Свердловская область лидирует в УрФО

По итогам девяти месяцев 2025 года Свердловская область показала положительную динамику в производстве молока, увеличив объём на шесть тысяч тонн. Это стало возможным на фоне общего сокращения показателей в других регионах Уральского федерального округа.

Позитивные результаты Свердловской области

Как сообщил директор департамента животноводства Министерства сельского хозяйства РФ Сергей Воскресенский, Свердловская область единственная из всех субъектов УрФО, которая обеспечила прирост производства молока.

"План прироста молока в целом по УрФО на 2025 год составлял 52,5 тысячи тонн. Вместе с тем на 1 октября прирост производства обеспечен только в Свердловской области — на 6 тысяч тонн", — заявил Воскресенский.

Неутешительные итоги по УрФО

В то время как Свердловская область демонстрирует рост, в других регионах Урала наблюдается снижение объёмов молока. По данным Воскресенского, общий объём недополученного молока по округу составляет более 84 тысяч тонн.

"По остальным субъектам сокращение производства произошло в целом до 35,5 тысяч тонн. То есть на сегодняшний день недополученный объем производства по Уральскому федеральному округу составил более 84 тысяч тонн молока", — подытожил он.

Антилидеры среди регионов

Среди областей, где наблюдается наибольшее сокращение производства молока, оказались Тюменская, Курганская и Челябинская области. По информации Воскресенского, Тюменская область потеряла 13 тысяч тонн молока, Курганская — 10 тысяч, а Челябинская — 9 тысяч тонн.