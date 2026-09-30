Под жёлтым баком не прятали лишних сил: милицейский Урал брал погоню совсем другим

В ирбитском боксе милицейский "Урал" легко узнавался не по цвету, а по звуку и начинке. Обычный мотоцикл тех лет жил на 6 вольтах, а патрульному нужно было тянуть рацию, громкоговоритель, сирену и мигалки. Поэтому на первом серийном милицейском "Урале" поставили автомобильную электрику на 12 вольт и генератор от "Москвича" на 240 ватт. Снаружи это не бросалось в глаза, зато именно с этого начинались отличия жёлто-синей машины от обычной заводской. В мороз, в грязи и с тяжёлой коляской такая разница уже не выглядела мелочью.

"Патрульный мотоцикл должен тянуть не только сам себя, но и всю милицейскую нагрузку. Если генератор слабый, рация, сирена и свет начинают жить своей жизнью, а это уже не работа. На таких машинах электрика была не украшением, а частью службы. Именно поэтому 12-вольтовая схема и автомобильный генератор стали для патрульного "Урала" обязательной вещью". автомеханик Александр Михайлов

Электрика, сиденье и сирена

Задание на патрульный мотоцикл появилось в 1962 году. Милиции нужен был быстрый транспорт, который не теряет темп в потоке и способен утащить на себе всю служебную начинку. Поэтому в техзадании сразу записали 150 км/ч без коляски и 120 км/ч с ней, а ещё - рацию, громкоговоритель, сирену и проблесковые фары. Обычные заводские "Уралы" таких требований тогда не знали.

Сначала Ирбит попробовал закрыть тему литровой М-100 с мотором на 50 л. с. Собрали их чуть больше 20 штук, но машина вышла дорогой и тяжёлой в обслуживании. Рация и прочее оборудование весили 75 кг, лежали в боковых ящиках и заметно утяжеляли управление. Для небольших серий у завода не было своего цеха, а у этого мотора не было общих деталей с серийными агрегатами.

В итоге милиции показали более простой вариант — серийный М-63, доведённый до патрульного. Вместе со всем оборудованием он обходился примерно в 1200 руб. Именно его и взяли за основу. Тот же принцип — не гнаться за рекордом, если техника нужна в реальной службе - тут сработал без лишнего шума.

На М-63П мотор почти не трогали: 30 л. с. против 28 у серийной версии. Зато электрику сделали другой и поставили 12-вольтовую сеть с тем самым генератором от "Москвича". Поворотники на обычных "Уралах" появились только на М-66, а у патрульных они были с самого начала. Позже 12-вольтовую схему получил и базовый М-67, так что милиции стало проще ставить те же рации, громкоговорители и спецсигналы, что шли на патрульные автомобили.

"Милицейский мотоцикл всегда отличался не одной деталью, а набором доработок. Когда на него ставят 12-вольтовую сеть, отдельные седла, спецсигналы и другую ходовую, перед вами уже не обычный "Урал" из магазина. Это служебная машина, которую собирали под конкретную задачу. И по ней сразу видно, где у техники гражданская база, а где — патрульная работа". инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Одиночка для милиции

Гражданскому владельцу заводская инструкция запрещала ездить на "Урале" без коляски, и ГАИ за этим следила. У инспектора картина была другой: милицейскую одиночку строили отдельно, без общего решения для частника. Спереди на дугах безопасности стояли красные проблесковые фонари, слева на наколенном щитке крепился жезл, а справа над задним колесом ехал огнетушитель.

Отличалось и седло. У патрульного водителя и пассажира были два отдельных сиденья, как на старых "Уралах", а гражданская версия уже получила общую подушку на двоих. Бак тоже переделали: сверху врезали инструментальный ящик, а на поздних машинах там сделали контейнер для документов. В гаражах МВД на нос коляски иногда ставили рупор громкоговорителя, а сверху на него — проблесковый маячок.

Ходовую тоже подправили. Колёса поставили 18-дюймовые вместо 19-дюймовых, пружины сделали мягче, а в главную передачу заложили другое передаточное число, которое прозвали "девяткой" по числу зубьев ведущей шестерни. Появилась и боковая подставка, которой на колясочных машинах не было. Одиночный М-67П узнают и по узкому низкому переднему крылу, и по общей посадке машины.

Такие одиночки служили и в эскорте. В Иркутске постоянный взвод сопровождения собрали в 1976 году: там числились 14 "Уралов" и всего 5 машин — 3 "Волги" и 2 ВАЗ-2101. Пассажира на мотоциклах не возили, его место на заднем крыле занимал блок рации.

Мотор и скорость

Прозвище "перехватчик" у милицейского "Урала" держится до сих пор. Из-за него многие уверены, что под жёлто-синим баком стоял какой-то особенно злой мотор. Опытные М-63П на полигоне и правда показали 143 км/ч без коляски и 111 км/ч с коляской, причём испытания шли без ветровых щитков. Для погони этого хватало: "Волга" ГАЗ-21 и "Москвич-408" выше 130 км/ч не шли.

Серийная машина вышла спокойнее опытной. Её приблизили к обычному М-63, и в паспорте остались 120 км/ч для одиночки и 95 км/ч для колясочной версии. Потом патрульные модели пошли следом за гражданскими. У М-66П мотор выдавал 32 л. с., как у "Урала-3" из магазина, а разницу спрятали в редукторе: там стояла ускоренная коническая пара. Когда машина идёт быстрее на бумаге, решает не только мотор, но и передача - здесь это видно без лишних объяснений.

М-67П получил ту же схему, а к ней — другие карбюраторы и доработанные головки цилиндров. Разгонялся он бодрее, но мощность осталась той же, что у гражданского колясочника, 36 л. с. Одиночка на этой базе выжимала 125 км/ч. К 80-м "перехватчик" уже уступал даже простым "Жигулям" ВАЗ-2101, которые разгонялись до 140 км/ч и могли уйти от такой погони.

Жёлтый, синий, красный

До 1953 года у милицейских мотоциклов не было единого цвета. Потом МВД навело порядок: машины и мотоциклы стали тёмно-синими с красными полосами и надписью "Милиция". Цвет взяли с формы послевоенного милиционера, так что транспорт буквально подогнали под брюки. К концу 60-х синий милицейский автомобиль в потоке уже терялся, и при Николае Щёлокове технику, включая мотоциклы, перевели на лимонно-жёлтый с синим.

Именно в эти цвета сегодня перекрашивают "Уралы" при реставрации. Бело-синяя схема для ГАИ появилась только в 1990 году, но патрульных "Уралов" в крупных городах к тому моменту почти не осталось. Автомобили постепенно вытеснили мотоцикл, потому что служба на нём была тяжёлой и зимой, и летом.

В коляске возили всех подряд — от пьяных нарушителей до оперативников и следователей. Зимой инспектор ехал в тулупе и валенках, на морозе и по гололёду, а перед выездом ещё заводил на холоде двигатель с воздушным охлаждением. Для такой работы мотоцикл должен был быть не красивым, а собранным по делу.

Сколько их было

Патрульных мотоциклов Ирбит делал до 4500 в год, но основная часть уходила с коляской. Одиночек собирали всего несколько сотен, примерно в 20 раз меньше. Одиночных М-63П по стране вышло чуть больше 300. В Мурманске в 70-х на весь город приходилось 3 патрульных мотоцикла, а во всей области у Госавтоинспекции их было 20.

Последними патрульными "Уралами" стали ИМЗ-8.903 с коляской и ИМЗ-8.923 в одиночном исполнении, выпущенные в 80-х. От гражданской машины их отделяли жёлто-синяя окраска, спецоборудование и ускоренная коническая пара в редукторе — больше ничего. Одиночка продержалась на конвейере до 1994 года.

Милицейский "Урал" 1989 года выпуска сейчас стоит в подмосковном военно-техническом музее. До начала 2000-х он числился в гараже одного из областных УВД: основные подразделения милиции полностью отказались от мотоциклов лишь в первые годы нового века. Служебная техника не исчезает по щелчку, и история этого "Урала" это хорошо показывает.

"Патрульные "Уралы" держались не на одном моторе, а на удачной связке узлов. У них была другая электрика, своя ходовая, отдельная световая и сигнальная часть, а у одиночек — ещё и свои посадка с крылом. Поэтому на бумаге это выглядело как обычный мотоцикл, а в гараже и в работе — уже совсем другая машина. Для службы важны не слова в паспорте, а то, как техника ведёт себя в реальном выезде". автомеханик Николай Тихонов

FAQ

Почему милицейскому "Уралу" поставили 12-вольтовую сеть?

Потому что рация, громкоговоритель, сирена и маяки требовали более удобной электрики. 6 вольт для такой нагрузки уже не подходили.

Чем одиночка отличалась от колясочной версии?

У неё были другие сиденья, колёса, крыло, ходовая и служебное оборудование. Такой мотоцикл строили отдельно под патрульную работу.

Почему сначала выбрали М-100, а потом отказались от него?

Литровая машина получилась слишком дорогой и тяжёлой для массовой службы. Серийный М-63 с доработками оказался проще и дешевле.

Почему патрульные "Уралы" исчезли с улиц?

Их вытеснили автомобили, а сама служба на мотоцикле была тяжёлой и зимой, и летом. К началу 2000-х от них уже почти отказались.

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