Танцы прервались повесткой: Росгвардия наведалась в развлекательные заведения Пензы

В минувшие выходные в Пензе прошёл ночной рейд силовых структур по крупным развлекательным заведениям города. Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, его целью было выявление граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учёт, а также проверка соблюдения миграционного законодательства.

Проверки и результаты

Правоохранители осмотрели четыре популярных бара и проверили около 150 посетителей.

"По результатам рейда 15 гражданам были вручены повестки для явки в военные комиссариаты с целью постановки на воинский учет и уточнения документов воинского учета", — сообщили в Росгвардии.

Кроме того, сотрудники составили три административных протокола в отношении лиц, нарушивших режим пребывания в России.

Цель рейдов — укрепление правопорядка

В ведомстве подчеркнули, что профилактические мероприятия будут продолжены.

"Они направлены на укрепление правопорядка и обеспечение исполнения гражданами обязанностей по воинскому учету", — отметили представители Росгвардии.

По данным источников, подобные рейды проходят в рамках плановых мероприятий и охватывают места массового скопления людей, включая бары, клубы и кафе.