Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Наручники и молоток
Наручники и молоток
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:36

Кража на складе Минобороны: тюменские военные похитили вещи на 637 тысяч рублей

Тюменские военнослужащие замешаны в крупной краже имущества Минобороны — ущерб составил 637 тыс. рублей

В Тюмени сотрудники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища оказались замешаны в крупной краже имущества Минобороны России. Сотрудница училища и водитель начальника учебного заведения похитили вещевое довольствие со склада, которое затем продали, причинив ущерб почти на 637 000 рублей.

Как происходило преступление

Согласно судебному акте, сотрудница училища, выполнявшая обязанности заведующей вещевым складом в командировке основного сотрудника, решила незаконно обогатиться за счет государственного имущества. В сговоре с водителем начальника училища она вывезла спортивные и полевые костюмы, обувь, кашне и перчатки, предназначавшиеся для военнослужащих. Общая стоимость похищенного составила 636 756 рублей.

"В сговоре с водителем начальника училища она вывезла со склада спортивные и полевые костюмы, обувь, кашне и перчатки, предназначавшиеся военнослужащим", — из судебного акта.

Как осуществлялся вывоз имущества

Водитель, имеющий право свободно заезжать и выезжать с территории училища без досмотра, подогнал служебную Toyota Camry к складу. Трое курсантов, не подозревавших о преступной схеме, помогли погрузить похищенные вещи в машину. Далее украденное имущество было продано через интернет. Полученные деньги сотрудники поделили между собой.

Разоблачение преступления и приговор

В ходе расследования женщина заключила досудебное соглашение с силовиками и раскрыла все детали преступления. Этот факт, а также наличие у нее государственных наград, смягчили ее участь. В итоге, суд приговорил ее к штрафу в 120 000 рублей. Причиненный ущерб она возместила еще до вынесения приговора.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: нововведения в транспортной сфере создадут трудности для малого бизнеса вчера в 23:26
Новые требования для экспедиторов и водителей: как реформа изменит рынок перевозок в Челябинской области

Ужесточение контроля за транспортно-экспедиционной деятельностью в Челябинской области в 2026 году может привести к увольнениям водителей и закрытию малых компаний. Что это значит для рынка перевозок?

Читать полностью » В Екатеринбурге лидируют шины Triangle и Pirelli: данные по продажам зимних моделей вчера в 22:26
Без шипов, но с прорывом: какие шины лидируют на рынке Екатеринбурга

В Екатеринбурге фрикционные шины Triangle и шипованные Pirelli лидируют по продажам. Почему зимние шины без шипов становятся все более популярными?

Читать полностью » В Свердловской области дальнобойщикам без опыта работы предлагают зарплату 330 тыс. рублей вчера в 21:17
Без опыта, но с зарплатой в 300 тыс: что предлагает уральский рынок вакансий для местной молодежи

В Свердловской области дальнобойщики без опыта могут зарабатывать до 330 тысяч рублей в месяц. Какие еще вакансии предлагают высокую зарплату новичкам?

Читать полностью » В Екатеринбурге планируют изменить правила для молодых людей, желающих вступить в брак вчера в 20:18
В 10 класс или в ЗАГС: Екатеринбург собирается разрешить заключение брака для подростков

В Екатеринбурге готовят регламент, который позволит 16-летним вступать в брак при особых обстоятельствах. Как это повлияет на молодежь и их права?

Читать полностью » В Свердловской области подорожали курица, свинина и овощи вчера в 19:17
Цены на продукты в Свердловской области продолжают расти: что подорожало и на сколько

В Свердловской области за неделю сильно подорожали курица, свинина, огурцы и помидоры. Какие продукты еще изменились в цене и что подешевело?

Читать полностью » Система проведения ЕГЭ изменится: Екатеринбург анонсировал сокращение контрольных работ вчера в 18:18
ЕГЭ без стресса: что предложат школьникам вместо контрольных работ и как это скажется на оценках

В Екатеринбурге обсуждают изменения в системе ЕГЭ, которые могут повлиять на количество контрольных работ и подходы к оценке знаний. Как это скажется на школьниках?

Читать полностью » Свердловская область представила проект бюджета на 2026 год: доходы 504,4 млрд рублей вчера в 17:34
Расходы растут — жизнь изменится: куда Свердловская область потратит 536 миллиардов в 2026 году

В Свердловской области представлен проект бюджета на 2026 год с приоритетом на социальную политику и увеличение расходов на инфраструктуру, здравоохранение и образование.

Читать полностью » Тюменцев ожидает индексация тарифов на железнодорожные билеты: подорожание на 11,4% вчера в 11:17
Платцкарт становится роскошью: как вырастет цена на поездки с декабря

В Тюмени и других регионах России с 2025 года поднимутся цены на ЖД билеты. Узнайте, сколько подорожают билеты и когда начнется индексация тарифов.

Читать полностью »

Новости
Дом
Лимонная кислота удаляет накипь в чайнике при кипячении раствора
Авто и мото
Попытка поднять машину за порог часто приводит к деформации кузова
Еда
Бифштекс из говяжьего фарша получается нежным с добавлением молока и горчицы
Питомцы
Эксперты предупреждают: енот не подходит для содержания в квартире
Авто и мото
Инженер-технолог: рециркуляция воздуха повышает влажность в салоне авто
Садоводство
Учёные напоминают: для сохранения плодородия почву нужно регулярно подпитывать органикой
Красота и здоровье
Доктор Сергей Агапкин: температуру до 38,5 °C не нужно сбивать жаропонижающими
Туризм
Пять российских городов с европейской архитектурой - от Выборга до Йошкар-Олы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet