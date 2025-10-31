Кража на складе Минобороны: тюменские военные похитили вещи на 637 тысяч рублей

В Тюмени сотрудники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища оказались замешаны в крупной краже имущества Минобороны России. Сотрудница училища и водитель начальника учебного заведения похитили вещевое довольствие со склада, которое затем продали, причинив ущерб почти на 637 000 рублей.

Как происходило преступление

Согласно судебному акте, сотрудница училища, выполнявшая обязанности заведующей вещевым складом в командировке основного сотрудника, решила незаконно обогатиться за счет государственного имущества. В сговоре с водителем начальника училища она вывезла спортивные и полевые костюмы, обувь, кашне и перчатки, предназначавшиеся для военнослужащих. Общая стоимость похищенного составила 636 756 рублей.

"В сговоре с водителем начальника училища она вывезла со склада спортивные и полевые костюмы, обувь, кашне и перчатки, предназначавшиеся военнослужащим", — из судебного акта.

Как осуществлялся вывоз имущества

Водитель, имеющий право свободно заезжать и выезжать с территории училища без досмотра, подогнал служебную Toyota Camry к складу. Трое курсантов, не подозревавших о преступной схеме, помогли погрузить похищенные вещи в машину. Далее украденное имущество было продано через интернет. Полученные деньги сотрудники поделили между собой.

Разоблачение преступления и приговор

В ходе расследования женщина заключила досудебное соглашение с силовиками и раскрыла все детали преступления. Этот факт, а также наличие у нее государственных наград, смягчили ее участь. В итоге, суд приговорил ее к штрафу в 120 000 рублей. Причиненный ущерб она возместила еще до вынесения приговора.