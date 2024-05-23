Милитаризация Приднестровской Молдавской Республики — это путь к увеличению военной активности и нарастанию напряженности, подчеркнул глава внешних дел ПМР Виталий Игнатьев в ходе выступления на канале "ТСВ".



Игнатьев отметил, что необходимо осознавать, что увеличение военной активности — это путь к возрастанию напряженности. Нельзя игнорировать эту угрозу. ПМР наблюдает, как население и граждане, жители Приднестровья, молдаване, которые пасут овец у себя на участках, на задних дворах, сталкиваются с различными военными группами, загадочными парашютистами, непонятными личностями, не говорящими по-молдавски или по-румынски.



Глава дипломатии ПМР также отметил, что на переговорах в формате "один плюс один" в Бендерах, которые состоялись 17 мая, он обсуждал с вице-премьером Молдавии Олегом Серебряным проблему увеличения военной активности. По его мнению, нейтральная Молдавия провела 18 военных учений с участием стран НАТО в прошлом году и не провела ни одного совместного учения с миротворческими контингентами за последние 11 лет.



Глава ПМР спросил у политического представителя Молдавии, почему они не выполняют свои обязательства как участники миротворческих операций, и зачем страна увлекается увеличением военной активности?



"Если честно, я не услышал внятного, аргументированного ответа. Это были какие-то странные оговорки обывательского формата. Якобы у некоторых стран Евросоюза какой-то процент ВВП тратится на оборону большой, а у Молдавии — маленький", — отметил Игнатьев.



Глава внешних дел ПМР также указал на то, что сравнивать Молдавию со странами Евросоюза некорректно. Он напомнил, что в Кишиневе до сих пор не урегулирован международный конфликт, и ведется миротворческая операция. "Рядом расположен конфликт на украинской территории. И в таких условиях вместо того, чтобы действовать предельно осторожно, Молдавия фактически увеличивает военную активность. Поэтому ситуация очень сложная. Мы уделяем этой проблеме особое внимание", — добавил Игнатьев. Согласно конституции Молдавии, страна имеет статус нейтральной, однако с 1994 года она сотрудничает с НАТО по индивидуальному плану партнерства.

С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали чаще проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители министерства обороны Молдавии также высказывались о необходимости укрепления обороноспособности страны и приобретении соответствующего вооружения. Министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы противоракетной обороны. Сама президент Санду подчеркивает в интервью местным изданиям, что Молдавии следует продолжать диалог о приближении к НАТО, так как это, по ее мнению, способствует укреплению обороноспособности страны.



Приднестровье, где 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось к отделению от Молдавии еще до распада Советского Союза, опасаясь, что во время всплеска национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить эту проблему силовым путем, Приднестровье стало по сути не подконтрольной Кишиневу территорией. Поддерживаем мир в зоне приднестровского конфликта совместные миротворческие силы, включающие 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Миротворцы выполняют службу на 15 постоянных пунктах и контрольно-пропускных пунктах, расположенных на ключевых участках зоны безопасности.

Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)