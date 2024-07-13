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Биолог Трофимова: клещей чаще всего находят в области шеи, живота, паха и подмышек
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Биолог Трофимова: клещей чаще всего находят в области шеи, живота, паха и подмышек

Биолог Ольга Трофимова объяснила, что клещей часто находят в области шеи, живота, паха и подмышек. Она подчеркнула важность аккуратного удаления клеща, чтобы он остался живым для анализа на клещевой энцефалит, так как мертвый клещ делает анализ неэффективным, сообщает News.Ru.

Лучше всего удалить клеща в медицинском учреждении, но если это невозможно, следует использовать пинцет, избегая растительного масла или кремов. Рану после укуса следует обработать антисептиком, а клеща поместить в прозрачную емкость и сдать на анализ.

Важно обратиться к врачу и провести наблюдение в течение двух недель.

Фото: commons.wikimedia.org/Anatoly Mikhaltsov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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