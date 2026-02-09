Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 18:11

Милан без глянца и открыток: каким город видят те, кто в нём вырос

Милан в эти дни живёт в особом ритме: город готовится принять гостей зимних Олимпийских и Паралимпийских игр и показать себя не только как модную столицу. За фасадами знаменитых достопримечательностей скрывается повседневный, живой Милан, каким его знают местные. Именно таким город видит Симона Барлаам — чемпионка и уроженка Милана. Об этом сообщает The Guardian.

Город глазами олимпийского посла

Симона Барлаам родилась в Милане в 2000 году и стала одной из самых титулованных паралимпийских пловчих современности. В её активе 23 титула чемпионки мира, три золотые и одна серебряная медаль Игр 2024 года в Париже. К зимним Олимпийским играм в Милано-Кортине она подходит не только как спортсменка, но и как факелоносец, посол и графический дизайнер проекта.

Барлаам выросла в городе и сейчас живёт в районе НоЛо — к северу от Лорето, который считается одним из самых творческих и динамичных в Милане. По её словам, за годы она жила в разных частях города и хорошо чувствует его характер. Поэтому в своём путеводителе она сознательно уходит от стандартного маршрута с Дуомо и Ла Скала, выбирая места, которые дороги лично ей.

Где есть и куда возвращаться

Гастрономическая карта Милана для Симоны тесно связана с воспоминаниями и повседневной жизнью. После тренировок она часто заходит в Pasticceria Grossi на площади Удине — небольшую кондитерскую рядом с бассейном, где удобно восстановиться после нагрузок. Среди любимых мест она также называет Panificio Storico Vailati на улице Витрувио, отмечая не только качество выпечки, но и редкое для большого города чувство уюта.

Отдельное место в её истории занимает Pizzeria da Mimmo возле Чайнатауна — туда родители водили её ещё ребёнком. Толстые, мягкие ломтики пиццы для неё стали символом детства. Студенческие годы связаны с Grano e Caffè рядом с Политехническим университетом, где, по её словам, всегда было просто, дёшево и вкусно.

Если хочется особого ужина, Барлаам выбирает ресторан Ratanà на Via Gaetano de Castillia, где подают традиционные миланские блюда, включая мондегили, и готовят один из лучших ризотто в городе. Среди неитальянских кухонь она выделяет Vietnam Mon Amour — маленький вьетнамский ресторан, куда она ходила ещё во время учёбы.

Районы и городская энергия

Особое внимание Симона уделяет Виа Паоло Сарпи — главной улице миланского Чайнатауна. Днём это оживлённый торговый район, а вечером он превращается в центр уличной еды, ресторанов и неформальных встреч. Она отмечает, что ночная жизнь здесь проста и искрення: караоке-бары, шумные компании и ощущение свободы без пафоса.

Культура, мода и личное вдохновение

Милан для Барлаам неразрывно связан с модой и именем Джорджо Армани. Она вспоминает совместную работу над гоночным костюмом как важный момент своей карьеры и говорит о колоссальном влиянии дизайнера на город. Очереди на его похоронах, растянувшиеся на километры, стали для неё символом народной любви и уважения.

Источником вдохновения для Симоны остаётся и Acquario Civico di Milano — один из старейших аквариумов Европы. Она признаётся, что вода даёт ей ощущение свободы, недоступное на суше, и сравнивает плавание с полётом. Наблюдение за рыбами для неё - способ обрести внутренний покой.

Парки, доступность и скрытые смыслы

Среди зелёных зон Милана Барлаам выделяет парк Семпионе, связанный с замком Сфорца, Арко делла Паче и музеем Триеннале. Здесь регулярно проходят концерты, выставки и городские события, включая показы олимпийских плакатов.

Говоря о доступности, Симона отмечает, что Милан стал заметно удобнее для людей с инвалидностью, особенно в преддверии Игр. Однако подчёркивает, что историческая застройка города требует дальнейших изменений.

Культурные "скрытые жемчужины" для неё - это, в частности, скульптура L. O.V.E. Маурицио Каттелана перед зданием фондовой биржи и музей Mudec. Она также с теплотой вспоминает Музей естественной истории, куда часто ходила в детстве, и размышляет о том, как прошлое города переплетается с настоящим.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

