Голливудская актриса раскрыла, как дети определяют её рабочий график — неожиданный приоритет Мили Кунис

Мила Кунис, одна из самых узнаваемых актрис современного Голливуда, на днях появилась на премьере фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец" в Лос-Анджелесе. Встреча с журналистами стала редкой возможностью услышать от Кунис о её планах и приоритетах в карьере, которые за последние годы претерпели значительные изменения.

Актриса открыто призналась, что сейчас она снимается в кино значительно реже, чем в прошлом, и объяснила, что этому есть веская причина. Секрет прост: баланс между работой и семейной жизнью. Мила воспитывает двоих детей — 11-летнюю дочь Уайетт и 8-летнего сына Димитрия, — и предпочитает планировать съёмки таким образом, чтобы они не совпадали с периодом учёбы детей.

"Я снимаюсь в кино так редко, потому что делаю это только тогда, когда мои дети не учатся. Так что, да, вы правда будете видеть меня в одном фильме в год", — отметила актриса Мила Кунис.

Почему один фильм в год

Подход Мили Кунис к карьере отражает изменения, произошедшие в её жизни за последние десять лет. Вместе с мужем Эштоном Катчером они сумели создать крепкую семью и осознанно распределять своё время между работой и воспитанием детей. Пара встретилась ещё в конце 1990-х на съёмках сериала "Шоу 70-х", но отношения завязались лишь в 2012 году после расставания обоих с предыдущими партнёрами. С 2015 года они официально женаты, и с тех пор Мила тщательно планирует свою профессиональную деятельность вокруг семейных обязанностей.

Опыт работы в "Достать ножи"

Новый проект Кунис стал для неё особенным не только из-за роли, но и благодаря атмосфере на съемочной площадке. Это уже третий детективный фильм в серии, и Мила с удовольствием вернулась к жанру, который ей по душе.

"Все знают, что снимать такие фильмы — одно удовольствие. Они очень, очень веселые", — поделилась впечатлениями о съёмках актриса Мила Кунис.

За последние пять лет это уже пятая её роль в кино, помимо многочисленных появлений на телевидении и озвучивания персонажей в сериале "Гриффины". Такой подход позволяет актрисе выбирать проекты, которые ей действительно интересны, и одновременно уделять достаточно внимания семье.

