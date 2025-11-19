Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мила Кунис
Мила Кунис
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 19:51

Голливудская актриса раскрыла, как дети определяют её рабочий график — неожиданный приоритет Мили Кунис

Мила Кунис снимается в кино раз в год из-за заботы о детях — интервью актрисы

Мила Кунис, одна из самых узнаваемых актрис современного Голливуда, на днях появилась на премьере фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец" в Лос-Анджелесе. Встреча с журналистами стала редкой возможностью услышать от Кунис о её планах и приоритетах в карьере, которые за последние годы претерпели значительные изменения.

Актриса открыто призналась, что сейчас она снимается в кино значительно реже, чем в прошлом, и объяснила, что этому есть веская причина. Секрет прост: баланс между работой и семейной жизнью. Мила воспитывает двоих детей — 11-летнюю дочь Уайетт и 8-летнего сына Димитрия, — и предпочитает планировать съёмки таким образом, чтобы они не совпадали с периодом учёбы детей.

"Я снимаюсь в кино так редко, потому что делаю это только тогда, когда мои дети не учатся. Так что, да, вы правда будете видеть меня в одном фильме в год", — отметила актриса Мила Кунис.

Почему один фильм в год

Подход Мили Кунис к карьере отражает изменения, произошедшие в её жизни за последние десять лет. Вместе с мужем Эштоном Катчером они сумели создать крепкую семью и осознанно распределять своё время между работой и воспитанием детей. Пара встретилась ещё в конце 1990-х на съёмках сериала "Шоу 70-х", но отношения завязались лишь в 2012 году после расставания обоих с предыдущими партнёрами. С 2015 года они официально женаты, и с тех пор Мила тщательно планирует свою профессиональную деятельность вокруг семейных обязанностей.

Опыт работы в "Достать ножи"

Новый проект Кунис стал для неё особенным не только из-за роли, но и благодаря атмосфере на съемочной площадке. Это уже третий детективный фильм в серии, и Мила с удовольствием вернулась к жанру, который ей по душе.

"Все знают, что снимать такие фильмы — одно удовольствие. Они очень, очень веселые", — поделилась впечатлениями о съёмках актриса Мила Кунис.

За последние пять лет это уже пятая её роль в кино, помимо многочисленных появлений на телевидении и озвучивания персонажей в сериале "Гриффины". Такой подход позволяет актрисе выбирать проекты, которые ей действительно интересны, и одновременно уделять достаточно внимания семье.

Советы шаг за шагом: как планировать карьеру с семьёй

  1. Определите приоритеты: семья, здоровье и работа.

  2. Выбирайте проекты, которые соответствуют вашим интересам и графику.

  3. Планируйте съёмки вокруг важнейших событий семьи.

  4. Используйте возможности дистанционной работы, если это возможно.

  5. Не забывайте про отдых и личное время.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: согласие на все проекты подряд → Последствие: нехватка времени на семью → Альтернатива: тщательно выбирать фильмы и роли.

  • Ошибка: игнорирование собственного отдыха → Последствие: выгорание → Альтернатива: регулярный отдых и планирование личного времени.

  • Ошибка: отсутствие гибкости в графике → Последствие: стресс и напряжение → Альтернатива: заранее оговоренные условия съёмок и возможность корректировок.

А что если…

Если бы Мила продолжала сниматься с прежней интенсивностью, возможно, она столкнулась бы с трудностями в воспитании детей и балансировке личной жизни. Сегодня она показывает пример того, как можно оставаться востребованной актрисой и при этом быть вовлечённой матерью.

Мифы и правда

  • Миф: актриса, снимающаяся редко, теряет популярность.

  • Правда: Кунис продолжает быть востребованной и получает интересные предложения, сохраняя баланс жизни.

  • Миф: актриса не сможет совмещать семью и карьеру.

  • Правда: грамотное планирование и выбор проектов делают это возможным.

3 интересных факта

  1. Мила Кунис озвучивает персонажей в сериале "Гриффины" на протяжении многих лет.

  2. Пара с Эштоном Катчером познакомилась на съёмках сериала, но отношения завязались только спустя годы.

  3. В третьем фильме "Достать ножи" актриса снова возвращается к жанру детектива, который всегда ей нравился.

