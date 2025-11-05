Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мышечная боль
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 7:05

Микротрещины под кожей: как обычная тренировка превращается в битву клеток за выживание

Боль после тренировки вызвана микроповреждениями мышц, а не молочной кислотой — Анна Кузнецова

После интенсивной тренировки многие сталкиваются с чувством ломоты, скованности и болезненности в мышцах. Это состояние известно как мышечная болезненность с отсроченным началом - или DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness). Оно возникает не сразу, а через 12-24 часа после нагрузки, достигает пика примерно через двое суток и постепенно проходит за 3-5 дней.

Почему мышцы болят после тренировки

Основная причина DOMS — микроразрывы мышечных волокон, возникающие при непривычной или высокой нагрузке. Эти микроповреждения запускают воспалительный процесс, стимулируют болевые рецепторы и вызывают ощущение болезненности. Организм реагирует естественно — направляет больше крови, питательных веществ и жидкости к повреждённым участкам, чтобы восстановить их.

"DOMS — это знак адаптации, а не индикатор прогресса", — отмечают специалисты по спортивной физиологии.

Такое состояние чаще наблюдается у новичков или у опытных спортсменов после изменения программы тренировок — например, перехода с кардио на силовые упражнения.

Сравнение: типы нагрузок и риск DOMS

Тип упражнения Вероятность DOMS Особенности
Силовые с большим весом Высокая Максимальное растяжение волокон
Бег с горы, спуски Средняя Ударная нагрузка на мышцы ног
Йога, плавание Низкая Мягкое растяжение без перегрузки
Интервальные тренировки Высокая Контраст нагрузок усиливает эффект

Болезненность и прогресс

Многие ошибочно считают, что боль после тренировки — показатель эффективности. На самом деле DOMS говорит лишь о реакции организма на новую нагрузку, но не о её пользе.

Регулярные тренировки без выраженной боли не менее эффективны: мышцы становятся сильнее, выносливее и адаптируются к нагрузке без постоянного микровоспаления.

"Если после каждого занятия мышцы болят, это не всегда прогресс — возможно, организм просто не успевает восстанавливаться", — подчёркивает физиотерапевт Анна Кузнецова.

Можно ли тренироваться, если мышцы болят

Лёгкая активность в период DOMS не запрещена. Более того, умеренные упражнения стимулируют циркуляцию крови и ускоряют восстановление. Однако исследования показывают, что при сильной болезненности снижается сила, скорость и координация.

По данным Journal of Physical Therapy Science, во время DOMS мышцы работают менее эффективно, а реакция замедляется. Исследование в Sports Medicine также указывает, что повышается риск растяжений, вывихов и падений из-за ухудшения баланса.

Советы для безопасных тренировок

  1. Избегайте упражнений с прыжками и сложной координацией.

  2. Выбирайте лёгкие кардио-нагрузки — ходьбу, велосипед, плавание.

  3. Снизьте рабочие веса и увеличьте количество повторений.

  4. Обязательно разогревайтесь и растягивайтесь до и после тренировки.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: тренироваться "через боль";
    Последствие: риск травм и переутомления;
    Альтернатива: активное восстановление и лёгкие нагрузки.

  2. Ошибка: полностью прекращать движение при DOMS;
    Последствие: замедление кровотока и застоявшаяся боль;
    Альтернатива: лёгкая разминка, йога или прогулки.

  3. Ошибка: игнорировать сильную боль более недели;
    Последствие: возможное мышечное повреждение;
    Альтернатива: обратиться к врачу или физиотерапевту.

Восстановление и отдых

Отдых между тренировками важен, но не определяет успех. Учёные из Федерального университета Санта-Катарины (Бразилия) провели эксперимент: одна группа тренировалась три дня подряд, другая — через день. Через семь недель разницы в силе и мышечной массе не обнаружили.

Главное — обеспечить организму восстановление, а не строго соблюдать интервалы. Перерывы важны для профилактики усталости и эмоционального выгорания.

Плюсы и минусы отдыха при DOMS

Аспект Плюсы Минусы
Перерывы между занятиями Снижают риск травм Возможна потеря мотивации
Активное восстановление Улучшает кровоток и ускоряет регенерацию Требует самоконтроля
Пассивный отдых Полный покой Замедляет восстановление мышц

Как облегчить болезненность

Физиотерапевты рекомендуют несколько простых, но эффективных способов:

  • Лёгкая разминка или кардионагрузка. Улучшает кровоток и снимает скованность.

  • Массаж. Снижает воспаление, повышает эластичность мышц.

  • Контрастный душ или холодные ванны. Умеренно уменьшают отёк и воспаление.

  • Растяжка. Повышает гибкость и уменьшает ощущение стянутости.

  • Компрессия и тепло. Способствуют расслаблению мышц.

"Главное — не путать естественную болезненность с острой болью. Если появляются синяки, резкие прострелы или боль держится больше недели — это повод обратиться к врачу", — напоминает Кузнецова.

А что если боль не проходит?

Если DOMS сохраняется дольше семи дней, усиливается или сопровождается отёками, возможно, произошла микротравма. В этом случае стоит сделать паузу, провести обследование и исключить повреждение мышц или связок.

FAQ

Нужно ли принимать обезболивающие при DOMS?
Нет, лучше ограничиться естественными методами — лёгкой активностью и растяжкой.

Помогают ли БАДы или аминокислоты?
Некоторые добавки (BCAA, магний, омега-3) ускоряют восстановление, но их эффективность индивидуальна.

Как предотвратить DOMS?
Постепенно увеличивайте нагрузку, не пренебрегайте разминкой и растяжкой.

Мифы и правда

  1. Миф: боль = результативная тренировка;
    Правда: DOMS — адаптация, а не показатель прогресса.

  2. Миф: если нет боли, мышцы не растут;
    Правда: рост происходит при регулярных нагрузках, а не при боли.

  3. Миф: лучший способ снять DOMS — горячая ванна;
    Правда: тепло расслабляет, но не ускоряет восстановление без движения.

Исторический контекст

Термин DOMS появился в 1960-х, когда спортивные физиологи начали изучать реакции организма на физическую нагрузку. Раньше считалось, что боль вызывается накоплением молочной кислоты, но современные исследования доказали: DOMS связан с микроповреждениями мышц и их последующим восстановлением - важным этапом адаптации тела к тренировкам.

Три интересных факта

  1. Молочная кислота не виновата в боли — она выводится из организма за несколько часов после тренировки.

  2. При умеренном DOMS организм вырабатывает больше белков, укрепляющих мышечные волокна.

  3. Спортсмены, регулярно тренирующиеся, испытывают меньшую болезненность, даже при высоких нагрузках.

