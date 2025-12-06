Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 21:27

Микробиом открывает портал в новое поведение: собаки передают подросткам сигналы, которые меняют характер

Исследование показало влияние микробов собак на эмоциональность подростков — Университет Азабу

Подростковый возраст часто становится временем поиска опоры и эмоциональной стабильности, и нередко такую поддержку молодые люди находят в общении с животными. Новые научные данные позволяют взглянуть на эту связь шире: собаки могут влиять на психическое состояние не только своим поведением, но и через микробы, которыми они делятся с хозяевами.

Исследование, проведённое в Университете Азабу, показало, что взаимодействие между питомцами и подростками затрагивает микробиом, а он, как выяснилось, играет роль в эмоциональных реакциях и социальном поведении. Об этом сообщает издание sciences.

Как собаки помогают подросткам чувствовать себя увереннее

Совместная жизнь с собакой нередко становится источником эмоционального равновесия. Исследователи отмечают, что подростки, растущие рядом с животными, демонстрируют более спокойное поведение и устойчивость к стрессу. Это проявляется в способности легче выходить из напряжённых ситуаций, активнее взаимодействовать с окружающими и открыто показывать свои чувства. Собаки становятся своеобразным эмоциональным буфером, создавая атмосферу, где подросток чувствует себя понятным и принятым.

"Выращивание собак оказывает благоприятное влияние на подростков, а положительные изменения могут быть связаны с обменом микроорганизмами", — говорит профессор Такефуми Кикусуи.

Подобное влияние особенно важно в период, когда гормональные всплески, изменения в социальной среде и новые психологические задачи могут усиливать тревожность и чувство нестабильности. Присутствие питомца помогает выровнять эмоциональный фон, а регулярный контакт с ним делает повседневность более предсказуемой и комфортной.

Дополнительные наблюдения показывают, что подростки, растущие в семьях с собаками, легче идут на контакт с другими людьми, более охотно участвуют в совместных занятиях, реже проявляют агрессию и склонность к замкнутости. Это связывают не только с эмоциональной поддержкой, но и с ритуалами ухода: прогулки, игры и уход за питомцем создают структурированную среду, которая помогает выстраивать поведенческие модели.

Как микробиом собак влияет на микробиом подростков

Одним из наиболее интересных выводов исследования стало выявление различий в микробиоме подростков, растущих с собаками, и тех, кто не имеет домашних животных. Взятые у участников исследования образцы показали, что в организме подростков, живущих с питомцами, присутствуют особые микробные группы, включая Streptococcus, Neisseria и Prevotella. Эти бактерии встречаются в микробиоме собак и переходят к владельцу естественным путём — через прикосновения, воздух или совместную среду проживания.

Микробиом человека — это сложная экосистема, влияющая на работу иммунной системы, обмен веществ и психоэмоциональное состояние. Научные данные всё чаще подтверждают, что бактериальное разнообразие помогает стабилизировать настроение, влияет на уровень тревожности и способствует адаптивному поведению. Поэтому наличие у подростков микробов, связанных с питомцами, может становиться фактором эмоциональной устойчивости.

Исследователи подчеркивают, что подобные процессы не являются чем-то уникальным: обмен микробами происходит между всеми членами семьи. Однако собаки обладают более широким микробным разнообразием, и это делает их вклад в микробиом подростков особенно заметным. Именно поэтому общение с животными рассматривается как один из факторов, способных косвенно влиять на психологическое развитие.

Микробный обмен и социальное поведение: что показали эксперименты

Для более глубокого понимания механизмов влияния ученые провели эксперимент на животных. Мышам, не имеющим собственной микрофлоры, пересадили микробиоту, полученную от подростков, живущих с собаками. Результат оказался неожиданным: мыши с "собачьим" микробиомом проявили заметно больший социальный интерес, стали активнее взаимодействовать с другими особями и демонстрировали меньше признаков тревожного поведения.

Особое внимание привлекли бактерии рода Streptococcus, которые особенно часто встречались у подростков, растущих с питомцами. Эти бактерии также коррелировали с выраженным социальным поведением у мышей, что позволило исследователям предположить возможный механизм влияния микробиома на характер подростков. По мнению специалистов, подобные соединения могут играть роль своеобразных "модуляторов", влияющих на эмоциональную открытость и склонность к общению.

Понимание такой связи помогает по-новому оценить роль домашних животных в семейной среде. Собаки оказывают влияние не только через привычные формы коммуникации — ласку, внимание, совместные игры, — но и через невидимые биологические процессы, способные менять восприятие мира.

Гормоны и микробы: двойная поддержка подростков

Психическое здоровье подростков формируется под влиянием множества факторов. Гормональный фон является одним из ключевых элементов, определяющих эмоциональность, уровень доверия и способность выстраивать социальные связи. Собаки, как показали исследования, могут поддерживать гормональный баланс, стимулируя выработку окситоцина — гормона, который участвует в формировании привязанностей и снижении тревожности.

Совместное времяпрепровождение с питомцем активирует процессы, связанные с расслаблением, чувством безопасности и эмоциональной стабильностью. Это особенно важно в моменты, когда молодые люди переживают высокую учебную нагрузку, социальные изменения или внутренние кризисы. Таким образом, влияние питомцев на психику складывается из комбинации биологических и эмоциональных взаимодействий.

Сравнение: эмоциональная поддержка от собак и других домашних животных

Эффекты присутствия домашних питомцев отличаются в зависимости от их вида.

Собаки:

  • создают постоянный эмоциональный контакт;

  • стимулируют физическую активность (прогулки);

  • обладают широким микробным разнообразием;

  • сильнее влияют на выработку окситоцина.

Кошки:

  • поддерживают эмоциональный фон через спокойное общение;

  • меньше способствуют совместной активности;

  • передают владельцам меньше микробов.

Грызуны, птицы, рыбы:

  • оказывают успокаивающее воздействие;

  • влияют на рутину ухода;

  • почти не участвуют в формировании микробиома хозяина.

Такое сравнение помогает понять, почему именно собаки чаще всего оказывают комплексное влияние на эмоциональное состояние.

Плюсы и минусы влияния собак на подростков

Преимущества

  • Улучшение эмоциональной стабильности.

  • Рост социальной активности.

  • Формирование привычек заботы и ответственности.

  • Развитие микробного разнообразия, связанного со снижением тревожности.

Ограничения

  • Не все подростки готовы к регулярному уходу за животным.

  • Возможны аллергические реакции.

  • При неправильном взаимодействии подросток может испытывать стресс, связанный с уходом.

Советы шаг за шагом для родителей, чьи дети растут с собаками

  1. Наблюдайте за поведением подростка и питомца, чтобы установить комфортные правила взаимодействия.

  2. Уделяйте время совместным прогулкам — они улучшают эмоциональное состояние обоих.

  3. Вовлекайте подростка в уход за собакой: кормление, гигиена, тренировки.

  4. Следите за здоровьем питомца, так как состояние микробиома напрямую влияет на обмен микроорганизмами.

  5. Поддерживайте доверительную атмосферу в семье, чтобы собака оставалась безопасным эмоциональным ресурсом.

Популярные вопросы о влиянии собак на психическое здоровье подростков

  1. Может ли микробиом действительно влиять на настроение подростка?
    Да, микробиом участвует в регуляции эмоций через нейромедиаторы и иммунные механизмы.

  2. Нужно ли специально усиливать контакт подростка с собакой ради микробов?
    Нет, естественного взаимодействия — игр, прогулок, общения — достаточно.

  3. Может ли влияние собак заменить психотерапию?
    Нет, но оно может стать полезным дополнением, снижая уровень стресса и поддерживая эмоциональную стабильность.

