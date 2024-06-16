Риск подхватить инфекцию возрастает при нахождении в общественном транспорте. О том, как защититься от микробов, рассказала Наталья Калинина, профессор, доктор медицинских наук, клинический иммунолог (ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России).

- Мыть руки чаще. Это банальность, но это, на самом деле, все так, - подтвердила Калинина. - Бактерии быстро начинают размножаться. Погода-то теплая. Хорошо. Удобно. И именно дезинфекция. Просто даже обыкновенное мытье рук с мылом - это уже хорошо.

Пить из чужой бутылки, по словам эксперта, тоже не самая лучшая идея.

- Инфекции бывают всякого свойства. Это и вирусные, и бактериологические, и грибковые, - сообщила врач. - И с каждым разом этот враг нам доставляет всякие сложности в плане профилактики каких-то заболеваний.

При этом иммунитет играет достаточно слабую роль, считает эксперт.

- Зависит в основном и только от входных ворот. Если вы поранили руку и у вас поврежден поверхностный слой эпителия, конечно, если туда попадает тот же возбудитель, там более просто вольготнее размножаться. Потому что все точки, которые должны профилактировать, повреждены. Желательно, чтобы поверхностные клетки, которые защищают нас, были в нормальном состоянии, - резюмировала специалист.

Фото: commons.wikimedia.org/Nilses(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)